Восьмилетний ребёнок погиб в результате перестрелки на фуд-корте в ТЦ в США

В американском городе Гувер, штат Алабама, по меньшей мере четыре человека получили ранения после стрельбы в местном торговом центре, один из них — восьмилетний ребёнок — огиб. Об этом сообщает портал AL.com.

Мама мальчика рассказала, что приехала в магазин с супругом и тремя детьми. Когда раздались выстрелы, они все вместе стояли в очереди перед входом в магазин детской одежды.

— Мы услышали выстрелы, я схватила всех, и мы упали на землю. Когда мы все поднялись на ноги, он был единственным, кто не встал, — рассказала она.

Позже ребёнок скончался в больнице от полученных травм. Как рассказал представитель полиции, стрельба началась в здании торгового центра в районе фуд-корта. По его словам, в настоящий момент неизвестно, какие мотивы были у стрелка и сколько человек были причастны к инциденту.

Ещё одна перестрелка произошла в торговом центре города Брейнтри в штате Массачусетс, в результате получила ранения 15-летняя девочка. По данным полиции, к настоящему моменту правоохранителями были задержаны двое подозреваемых, пострадавшая госпитализирована с травмами, не угрожающими жизни. По версии официальных лиц, это было целенаправленное нападение.