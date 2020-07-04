Британец случайно нашёл секретные документы водителя Черчилля

Житель Великобритании разбирал хлам в собственном доме и неожиданно для самого себя обнаружил секретные и не очень документы личного шофёра бывшего премьер-министра страны Уинстона Черчилля. Об этом сообщает The Sun.

— Я нахожусь в отпуске и разбираю шкафы. Я увидел коробку с пазлами в своём кабинете. Но вместо них под крышкой я нашёл архив, о котором забыл много лет назад, — приводит издание слова собеседника.

Мужчина, пожелавший не называть своего имени, рассказал, что в конце 90-х помогал тёще с уборкой чердака после смерти её возлюбленного по фамилии Паркер. В старом чемодане он нашёл документы, которые женщина попросила выбросить. Однако из любви к истории он решил их сохранить и "разобрать позже".

Судя по всему, "позже" наконец настало. Как оказалось, всё это время в коробке лежали несколько секретных телеграмм и инструкций, которые были отправлены из резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, а также из полицейского управления личному водителю Черчилля Реджинальду Паркеру. Он был шофёром у пяти премьер-министров страны с 1925 по 1949 год.