На Украине отправили под домашний арест полицейского, подозреваемого в пытках женщины

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения для двух сотрудников полиции, которых подозревают в пытках людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что один из них — оперуполномоченный кагарлыкского отделения полиции (Киевская область), который в ночь с 23 на 24 мая удерживал женщину в тот момент, когда его начальник надевал на женщину противогаз и с целью получения признательных показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ещё двое сотрудников полиции, которые также проходят по этому делу в качестве подозреваемых, находятся в следственном изоляторе.

Как сообщает телеканал "112", в ходе издевательств правоохранители также изнасиловали женщину.

Ещё одному сотруднику этого отделения полиции, который, по версии следствия, участвовал в пытках людей в январе этого года, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сообщается, что он и двое других полицейских, которые проходят по делу о пытках женщины, с целью получения признания в совершении краж избивали двух человек, перевозили их в багажнике, а также применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее.

Однако это не последний инцидент с участием задержанных полицейских. В мае они нанесли мужчине 17 ударов по различным частям тела, в результате которых он получил повреждения лёгкой и средней степени тяжести.