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Гроза и до плюс 27 ожидаются в субботу, 4 июля, в Москве

Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.

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Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

В субботу, 4 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и дождём, который местами может сопровождаться грозами и порывистым ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днём в российской столице составит +25°...+27°. В Подмосковье ожидается +23°...+28°. В ночные часы станет немного прохладнее — в черте города от +16°...+18°, в области +13°...+18°.

Ветер будет западный, скорость 5–10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет стабильным и составит 746 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшие дни в нескольких российских регионах ожидаются "опасные погодные явления": экстремальная жара, мощнейшие грозы с сильным ветром и даже угрожающие растениям заморозки.

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