Гроза и до плюс 27 ожидаются в субботу, 4 июля, в Москве

В субботу, 4 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и дождём, который местами может сопровождаться грозами и порывистым ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днём в российской столице составит +25°...+27°. В Подмосковье ожидается +23°...+28°. В ночные часы станет немного прохладнее — в черте города от +16°...+18°, в области +13°...+18°.

Ветер будет западный, скорость 5–10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет стабильным и составит 746 мм рт. ст.