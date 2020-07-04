В МИД КНДР считают, что переговоры с США бессмысленны

Первый замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что шокирована заявлениями ряда официальных лиц о возможном проведении саммита между республикой и США. Она также подчеркнула, что из-за "враждебной политики" Штатов Пхеньян не видит необходимости в переговорах. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Я не могу скрыть своё ошеломление распространением в обществе теорий о саммите, что полностью игнорирует нынешнее положение корейско-американских отношений. В такое крайне чувствительное время, как сейчас, когда малейшее ошибочное суждение или оплошность приведут к фатальным и необратимым последствиям, — сказала Чхве Сон Хи.

Она добавила, что КНДР нет смысла сидеть за одним столом переговоров с США, пока те считают северокорейско-американский диалог инструментом для урегулирования своего политического кризиса.