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Замминистра науки Лукашевич не признаёт вину в хищении 40 млн рублей

Чиновница уверяет, что никогда не занималась казнокрадством.

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Фото © ТАСС / Ольга Сиверкина

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает вину в хищении 40 миллионов рублей. О её позиции рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Он отметил, что члены столичной комиссии навестили Лукашевич в изоляторе и побеседовали с ней.

Она рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признаёт, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по делу о хищении бюджетных средств. По данным следствия, ущерб от действий подозреваемых составил около 40 миллионов рублей. Подозреваемой оказалась замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич.

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