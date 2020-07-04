Замминистра науки Лукашевич не признаёт вину в хищении 40 млн рублей

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает вину в хищении 40 миллионов рублей. О её позиции рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Он отметил, что члены столичной комиссии навестили Лукашевич в изоляторе и побеседовали с ней.
— Она рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признаёт, — приводит его слова ТАСС.
Напомним, ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по делу о хищении бюджетных средств. По данным следствия, ущерб от действий подозреваемых составил около 40 миллионов рублей. Подозреваемой оказалась замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич.