Замминистра науки Лукашевич не признаёт вину в хищении 40 млн рублей

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает вину в хищении 40 миллионов рублей. О её позиции рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Он отметил, что члены столичной комиссии навестили Лукашевич в изоляторе и побеседовали с ней.

— Она рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признаёт, — приводит его слова ТАСС.