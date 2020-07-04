Жертвами наводнений в Индии стали 59 человек — видео

В Индии по меньшей мере 59 человек погибли в результате наводнений, вызванных муссонными ливнями. Стихийное бедствие затронуло 20 из 27 округов штата Ассам, расположенного на востоке страны, передаёт NDTV.

В зоне бедствия у реки Брахмапутры, уровень которой превысил критическую отметку, оказалось более 1,3 миллиона человек, затоплено более 1600 посёлков и деревень.

Для временного размещения людей организовано более 150 стихийных лагерей. Жителям пострадавших от наводнений районов выделяют товары первой необходимости, рис и крупу.