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Фергюсон выразил соболезнования и поддержал Нурмагомедова после смерти отца

Сегодня десятки человек пришли проститься с Абдулманапом Нурмагомедовым.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в "Инстаграме".

Мои искренние соболезнования тебе и вашей семье. Держись, приятель! Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову, — написал Фергюсон.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова скончался накануне, ему было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Президент РФ Владимир Путин позвонил чемпиону UFC и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.

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