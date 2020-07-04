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Бутылки, стаканы и даже советский фотоаппарат. Дайверы достали 8 тонн мусора из реки в Иркутске — видео

Найденные отходы отвезут на полигон.

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Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В Иркутске во время субботника дайверы достали со дна реки Ангары около восьми тонн мусора. Об этом Лайфу рассказала заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля Департамента городской среды Иркутска Валентина Сафонова.

В результате нашей сегодняшней замечательной акции мало того, что мы частично прибрали и очистили акваторию реки в районе острова Юность. В среднем мы собрали около восьми тонн мусора. КамАЗом мусор будет вывезен на полигон для коммунальных отходов. А шины — пойдут на переработку, — рассказала Сафонова.

Основную часть мусора составили бутылки и пластиковые стаканы, а вот самыми необычными находками стали женский браслет, фотоаппарат времён СССР и мягкая игрушка.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что океанологи обнаружили место с рекордным уровнем пластикового загрязнения. Им стал участок дна Тирренского моря неподалёку от западных берегов Италии на глубине около 600–800 метров. Концентрация микропластика там составила 1,9 миллиона частиц на квадратный метр.

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