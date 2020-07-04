Бутылки, стаканы и даже советский фотоаппарат. Дайверы достали 8 тонн мусора из реки в Иркутске — видео

Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

В Иркутске во время субботника дайверы достали со дна реки Ангары около восьми тонн мусора. Об этом Лайфу рассказала заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля Департамента городской среды Иркутска Валентина Сафонова.

— В результате нашей сегодняшней замечательной акции мало того, что мы частично прибрали и очистили акваторию реки в районе острова Юность. В среднем мы собрали около восьми тонн мусора. КамАЗом мусор будет вывезен на полигон для коммунальных отходов. А шины — пойдут на переработку, — рассказала Сафонова.

Основную часть мусора составили бутылки и пластиковые стаканы, а вот самыми необычными находками стали женский браслет, фотоаппарат времён СССР и мягкая игрушка.