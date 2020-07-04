"Я очень счастлив". 89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Экклстоун показал новорождённого сына

Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" миллиардер Берни Экклстоун 1 июля в четвёртый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана родила сына в Швейцарии, мальчика назвали Александр Чарльз, коротко — Эйс. Издание Daily Mail опубликовало первые фотографии малыша.

— Это только его второй день в мире, поэтому он не очень много делает в данный момент, но он в отличной форме, — рассказал бизнесмен о сыне.

Bernie Ecclestone, 89, holds his newborn baby with wife Fabiana Flosi https://t.co/R8Ml1QzLLL via @MailOnline

Congratulations Bernie and wife Fabiana is from God the child so beautiful hands made from God praise Him Jah — Event with Greg 29 J (@EventGreg) July 4, 2020

От первых двух браков у Экклстоуна есть три дочери: Дебора, Тамара и Петра. Британец надеется, что в этот раз растить ребёнка ему будет легче.

— Я очень счастлив. Теперь всё по-другому, я более расслаблен, и моя работа не столь напряжённая, я могу проводить с ним больше времени. Я просто надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы наблюдать за нашим ребёнком как можно больше, — поделился миллиардер.

Ранее Экклстоун признавался, что считает отцовство одинаковым в любом возрасте — как в 29, так и в 89 лет: "Проблемы одни и те же".