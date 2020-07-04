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"Я очень счастлив". 89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Экклстоун показал новорождённого сына

Бизнесмен надеется, что проживёт "достаточно долго", чтобы провести с Эйсом как можно больше времени.

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Фото © Instagram / fabianaecclestone

Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" миллиардер Берни Экклстоун 1 июля в четвёртый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана родила сына в Швейцарии, мальчика назвали Александр Чарльз, коротко — Эйс. Издание Daily Mail опубликовало первые фотографии малыша.

Это только его второй день в мире, поэтому он не очень много делает в данный момент, но он в отличной форме, — рассказал бизнесмен о сыне.

От первых двух браков у Экклстоуна есть три дочери: Дебора, Тамара и Петра. Британец надеется, что в этот раз растить ребёнка ему будет легче.

Я очень счастлив. Теперь всё по-другому, я более расслаблен, и моя работа не столь напряжённая, я могу проводить с ним больше времени. Я просто надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы наблюдать за нашим ребёнком как можно больше, — поделился миллиардер.

Ранее Экклстоун признавался, что считает отцовство одинаковым в любом возрасте — как в 29, так и в 89 лет: "Проблемы одни и те же".

В апреле стало известно, что 70-летний Ричард Гир стал отцом в третий раз. Новорождённый малыш — второй общий ребёнок Гира и его супруги Алехандры Сильвы.

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