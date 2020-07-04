6632 новых случая коронавируса выявили в России за сутки

За сутки в России выявили 6632 новых случая коронавируса, и у 29,6% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в РФ было зафиксировано 674 515 случаев инфицирования во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости — Москва (+680), Подмосковье (+275), ХМАО (+273). Ситуация по другим регионам отражена в инфографике официального сайта "Стопкоронавирус.рф".