У подруги Дональда Трампа – младшего обнаружили коронавирус

У подруги старшего сына президента США Дональда Трампа Кимберли Гилфойл, которая входит в предвыборный штаб главы государства, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что результаты теста ею были получены у горы Рашмор, штат Южная Дакота, перед выступлением главы Белого дома по случаю Дня независимости. При этом туда она вместе с Трампом-младшим прибыла для того, чтобы понаблюдать за праздничным салютом.