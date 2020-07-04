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У подруги Дональда Трампа – младшего обнаружили коронавирус

При этом она никак не контактировала с главой Белого дома.

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Фото © Instagram / Kimberly Guilfoyle

У подруги старшего сына президента США Дональда Трампа Кимберли Гилфойл, которая входит в предвыборный штаб главы государства, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что результаты теста ею были получены у горы Рашмор, штат Южная Дакота, перед выступлением главы Белого дома по случаю Дня независимости. При этом туда она вместе с Трампом-младшим прибыла для того, чтобы понаблюдать за праздничным салютом.

Известно, что Гилфойл никак не контактировала с американским лидером, хоть и была на его закрытом митинге в Талсе. Также отмечается, что девушка стала третьим человеком из окружения президента, у которого обнаружили инфекцию.

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