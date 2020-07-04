Врач объяснил, кому лучше не выходить днём на улицу в июле

Переменчивая погода в июле, когда чередуются дожди и жара, может негативно сказаться на здоровье, особенно при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы. Людям с нарушениями мозгового кровообращения в такое время лучше не подвергать себя риску и днём остаться дома, передаёт телеканал "Москва 24".

— Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает, и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть. У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек, — рассказал кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.

По словам врача, в качестве меры предосторожности можно пересмотреть график своих прогулок и выходить на улицу либо в утренние, либо в вечерние часы, а "в идеале" — обзавестись дома кондиционером.

Ну а если всё же довелось оказаться на улице в жаркую погоду, то в этой ситуации необходимо иметь при себе воду и желательно платок, чтобы в случае перегрева головы была возможность её охладить.