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Опубликовано 4 июля 2020, 07:18
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Депутаты предложили Мишустину увеличить налоговый вычет при покупке квартиры

Подобная мера может повысить доступность жилья для российских семей.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости в два раза. Об этом сообщает RT.

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Депутат напомнил, что по нынешним правилам работающий гражданин может совершить возврат НДФЛ с суммы до двух миллионов рублей или же до трёх миллионов по процентам по кредиту. Эти суммы, по мнению парламентария, далеки от нынешних цен на жильё, особенно в крупных городах.

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По его мнению, увеличение налогового вычета до четырёх и шести миллионов рублей может повысить доступность жилья для российских семей, а сами цифры станут гораздо ближе к реальным ценам на квартиры.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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