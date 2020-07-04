Депутаты предложили Мишустину увеличить налоговый вычет при покупке квартиры

Подобная мера может повысить доступность жилья для российских семей.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости в два раза. Об этом сообщает RT.

Депутат напомнил, что по нынешним правилам работающий гражданин может совершить возврат НДФЛ с суммы до двух миллионов рублей или же до трёх миллионов по процентам по кредиту. Эти суммы, по мнению парламентария, далеки от нынешних цен на жильё, особенно в крупных городах.