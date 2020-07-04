Непогода повалила более 50 деревьев в Москве и области

Сильные дожди с порывистым ветром, обрушившиеся накануне на столичный регион России, обвалили более 50 деревьев в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные экстренных служб.

Отмечается, что в общей сложности 3 июля были зафиксированы подтопления на десяти улицах в Москве, а также в двух подземных переходах. В Подмосковье из-за непогоды было нарушено электроснабжение 500 домов, в которых проживает более 2,5 тысячи человек.