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Непогода повалила более 50 деревьев в Москве и области

Было повреждено 26 автомобилей.

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Фото © Антон Подгайко / ТАСС

Сильные дожди с порывистым ветром, обрушившиеся накануне на столичный регион России, обвалили более 50 деревьев в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные экстренных служб.

В Москве упало 27 деревьев, повреждено 17 автомобилей, в Подмосковье — 29 деревьев и девять автомобилей, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что в общей сложности 3 июля были зафиксированы подтопления на десяти улицах в Москве, а также в двух подземных переходах. В Подмосковье из-за непогоды было нарушено электроснабжение 500 домов, в которых проживает более 2,5 тысячи человек.

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