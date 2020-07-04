В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1620 пациентов

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 156 459 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1620 пациентов, — уточнила вице-мэр.
После курса лечения врачи проводят специальные исследования для подтверждения отсутствия инфекции в организме пациента. Все выздоровевшие, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.