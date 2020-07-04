Правительство выделило 11 млрд рублей на допвыплаты медикам и соцработникам

Правительство РФ одобрило направление 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты социальным работникам и медперсоналу, задействованному в борьбе с CoViD-19. Об этом говорится на сайте кабмина.
Как уточняется в заявлении, соответствующее решение приняли во время заседания 2 июля.
— Принять проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу, — отмечается в перечне поручений по итогам заседания.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, откуда берутся деньги на выплаты гражданам и поддержку экономики.