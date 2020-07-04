В Group-IB перечислили три главные киберугрозы ближайшего десятилетия

Финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм являются тремя киберугрозами, которые будут развиваться в ближайшие 10 лет, считает гендиректор и основатель специализирующейся на предотвращении кибератак компании Group-IB Илья Сачков.

— Сложно загадывать, но основные тезисы [в ближайшее десятилетие] будут следующие: финансовая преступность будет наиболее развитой и наиболее встречающейся... Также шпионаж политический, межгосударственный и корпоративный и кибертерроризм, — приводит его слова РИА "Новости".

Рассказывая о возможном подъёме финансовой преступности, специалист заметил, что, если люди будут бдительнее и начнут задавать вопросы, пытаясь предугадать манёвры и приёмы мошенников, то они смогут выстроить эффективную "стратегию защиты".

Эксперт подчеркнул, что строить долгосрочный прогноз по ситуации с киберпреступностью сложно, потому что в этой сфере всё очень быстро меняется. Наиболее точно можно пытаться предсказать тенденции на год или два вперёд.