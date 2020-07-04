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Лукашенко назвал одну из главных целей внешней политики Белоруссии

По мнению политика, Минск и Вашингтон могут строить прочные отношения на основании общих ценностей.

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Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американского лидера Дональда Трампа с Днём независимости США. Об этом сообщается на официальном портале главы республики.

Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединёнными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики, — сказано в поздравлении.

Белорусский лидер отметил, что придание дополнительной динамики контактам в экономической, финансовой, научной и образовательной сферах отвечает интересам как Минска, так и Вашингтона. Лукашенко пожелал Трампу крепкого здоровья и успешного проведения выборов президента США, намеченных на 3 ноября, а американцам — мира, согласия, благополучия и скорейшего преодоления временных трудностей.

Ранее Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам, живущим "в безопасной, спокойной стране".

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