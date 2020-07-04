Трамп осудил пытающийся уничтожить Штаты "новый крайне левый фашизм"

3) Statement ini yg paling mengena & menelanjangi kelompok Far Left ..



TRUMP:



"There is a new FAR LEFT FASCISM that demands ABSOLUTE ALLEGIANCE. If you DO NOT speak its language, perform its rituals, recite its mantras & follow its commands ...."



Nextpic.twitter.com/SqvFflxv8s — AmerEurope (@AmerEurope) July 4, 2020

Сторонники "нового крайне левого фашизма" в Соединённых Штатах намерены уничтожить государственную историю и "низвергнуть американскую революцию". Об этом заявил глава США Дональд Трамп в ходе выступления на мероприятии в Южной Дакоте, приуроченном ко Дню независимости.

— Разгневанные группировки пытаются снести статуи наших основателей. Они думают, что американский народ слабый, мягкотелый и покорный. Но это не так, — сказал президент США.

Кампанию по уничтожению истории страны Трамп назвал беспощадной. По его мнению, протестующие ведут идеологическую обработку детей. Целью вандалов, оскверняющих памятники, является разрушение уз любви и верности, которые существуют между американцами, отметил политик.