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Трамп осудил пытающийся уничтожить Штаты "новый крайне левый фашизм"

По мнению американского лидера, целью протестующих является ликвидация истории страны.

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Сторонники "нового крайне левого фашизма" в Соединённых Штатах намерены уничтожить государственную историю и "низвергнуть американскую революцию". Об этом заявил глава США Дональд Трамп в ходе выступления на мероприятии в Южной Дакоте, приуроченном ко Дню независимости.

Разгневанные группировки пытаются снести статуи наших основателей. Они думают, что американский народ слабый, мягкотелый и покорный. Но это не так, — сказал президент США.

Кампанию по уничтожению истории страны Трамп назвал беспощадной. По его мнению, протестующие ведут идеологическую обработку детей. Целью вандалов, оскверняющих памятники, является разрушение уз любви и верности, которые существуют между американцами, отметил политик.

Напомним, в конце июня Дональд Трамп подписал "очень жёсткий" исполнительный указ о защите памятников на территории США. Документ предусматривает длительные тюремные сроки для граждан, пойманных на вандализме.

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