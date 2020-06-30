Сеть перестанет быть опасной. Как новая конституция защитит россиян от интернет-мошенников

Голосование за поправки к Конституции РФ продолжается. Один из пунктов обновлённого документа гласит, что государство обязано обеспечить безопасность личности гражданина в Интернете. Рассказываем, почему это важно, а главное — нормально.

О каком именно пункте вы говорите?

Речь идёт о пункте "м" статьи 71. Обновлённый его вариант гласит следующее: — В ведении Российской Федерации находятся: оборона и безопасность;

оборонное производство;

определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества;

производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;

обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных.

Самым важным в контексте обсуждаемой темы является именно последний тезис. В старой версии статьи про информационные технологии нет ни слова. Это значит, что в случае принятия поправок государство обеспечит гражданам безопасность личности и персональных данных в Интернете.

Почему это важно?

Как минимум потому, что присутствие человека в Интернете уже давно не ограничивается безобидным чатингом в мессенджерах и веб-сёрфингом в браузере. Использование Сети сегодня подразумевает шопинг, запись к врачам, покупку билетов, передачу информации о своём передвижении куда-то в облако и многое другое. Вся эта информация является для человека чувствительной. Её использование третьими лицами может принести вред гражданину. Её нужно охранять.

И это мы ещё молчим, что скоро аккаунт в Интернете приравняют к паспорту. Дорожите ли вы паспортом? Разумеется. Однако цифровой документ, в отличие от физического, не может быть спрятан дома под подушкой.

Кто-то может возразить, что технологические компании и сами неплохо справляются с хранением персональных данных. Но это не так. Даже у таких мастодонтов отрасли, как Google, Apple и Facebook, нет-нет да чего-нибудь утекает. Чего уж говорить о мелких игроках.

Что думают эксперты?

Первый вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов считает, что с точки зрения общественной важности онлайн и офлайн сегодня находятся как нельзя близко. Что видно хотя бы по нынешнему голосованию — аккаунт на портале "Госуслуги" приравнен к паспорту. Некоторые граждане могут проголосовать, не предъявляя никому физический документ.

Это прекрасно, но есть одно но. На онлайн государство реагирует медленнее, чем на офлайн. Что естественно, но не очень хорошо. Обсуждаемая же поправка должна сократить задержку реакции правительства на регулирование цифрового пространства.

Из-за того что весь мир уходит в онлайн, а законы не всегда за ним успевают, возникают такие грустные коллизии вроде кражи цифровой личности. Злоумышленники берут кредиты, используя в Интернете данные других людей. Поэтому очень важно подогнать закон под реалии сегодняшнего дня Рустэм Хайретдинов Первый вице-президент ГК InfoWatch

Похожего мнения придерживается и Антон Горелкин, депутат Государственной думы, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

— У государства есть обязательство защищать граждан от преступных посягательств. Но конституция 1993 года создавалась в доинтернетовскую эпоху. В новой цифровой реальности не вполне понятно, как добиться гарантированного уровня защищённости гражданина, — говорит Горелкин. Также он добавляет, что не только конституцию, но и весь свод законов так или иначе придётся адаптировать к идущей полным ходом цифровизации жизни. Но конституция — это главный закон. Поэтому логично закрепить новую норму именно в конституции. Можно сказать, что государство планомерно идёт по пути защиты персональных данных.

А в других странах данные тоже защищают?

Дмитрий Кувшинников, руководитель комитета по информационной безопасности Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), считает, что регулировка цифрового пространства и защита граждан — это всемирный тренд. Причём Россия, по его словам, находится почти в авангарде. В качестве примера Кувшинников привёл Калифорнию, где находится Кремниевая долина — мировая столица информационных технологий.

— Там действуют достаточно жёсткие регламенты, которые во многом пересекаются с нашими. Только у нас всё более конкретно расписано, а у них методологически, — рассказал Кувшинников, добавив, что практически любая страна сегодня старается защитить себя в этом вопросе. — Это абсолютно нормально, — подытожил он.

Руководитель Servicepipe, компании, специализирующейся на кибербезопасности, Артём Избаенков считает, что сегодня в мире почти нет государств, которые бы не обращали внимания на Интернет. Пример эксперт привёл снова из США.

— Вопросы регулирования доступа к информации и контроля трафика в Сети решаются в интересах руководства страны за счёт наличия законов о противодействии террористической деятельности. Кроме того, политическая элита имеет экономические и политические рычаги давления на крупные компании, активно участвующие в поддержке Интернета, — объяснил Артём Избаенков.

Аналогично рассуждает и первый вице-президент InfoWatch. Он подчеркнул, что все страны идут приблизительно в одном и том же направлении. Потому что проблема у всех приблизительно одинаковая.

— В Европе компании штрафуют за утечки персональных данных и специальных данных, приравненных к ним. Штрафы могут составлять проценты от доходов. А это сотни тысяч и миллионы евро. Подтягивается Латинская Америка, особенно прозападная её часть вроде Бразилии и Аргентины, — рассказал Рустэм Хайретдинов.