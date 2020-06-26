Турбо для IT-отрасли. Что стало с "Яндексом" и Mail.ru после новости о снижении налогов

Во время последнего телеобращения Владимир Путин объявил о снижении налогов в IT-отрасли. Разбираемся, что это значит, как инициатива отразится на бизнесе и что в конечном счёте получит потребитель.

Что случилось?

Глава Российской Федерации распорядился о снижении налоговой нагрузки на отрасль информационных технологий. Причём о снижении радикальном. Ставка для страховых взносов снизится практически в два раза — с сегодняшних 14% до 7,6%. Произойти это должно с 2023 года. Налог на прибыль и вовсе снизится почти в десять раз — с нынешних 20% до новых 3%.

Данные показатели являются если не самыми низкими в мире, то точно одними из. Снижение налогов делает Россию для бизнесменов и инвесторов привлекательнее, чем Ирландия, считает глава государства. Обозначенная страна в своё время тоже улучшила условия для развития IT-сектора, после чего на её территории случился резкий всплеск стартапов.

Как приняли инициативу представители отрасли?

— Объявленные президентом меры являются очень важными для поддержки IT-отрасли. Снижение налога на прибыль с 20% до 3% в долгосрочной перспективе даст хороший эффект и повысит устойчивость компаний, — считает Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт". В АРПП входит без малого 200 компаний.

Похожей позиции придерживается и Михаил Прибочий — управляющий директор Лаборатории Касперского в России, странах СНГ и Балтии. — Для индустрии это позитивная новость: возможность реинвестировать больше средств в развитие перспективных продуктов позволит компаниям, в том числе стартапам, повысить конкурентоспособность отечественных IT-продуктов и потенциально снизить их стоимость для конечного потребителя как на российском, так и на зарубежных рынках, — говорит эксперт.

Глава АРПП "Отечественный софт" подчёркивает, что в краткосрочной перспективе важно не столько снижение налога на прибыль, сколько снижение страховых взносов. Поскольку это поможет снизить нагрузку на зарплатные фонды компаний.

— На сегодня расходы на ФОТ (фонд оплаты труда. — Прим. Лайфа) IT-компаний составляют порядка 80% в общих расходах организаций, поэтому снижение страховых платежей очень поможет поддержать отрасль и сохранить кадры. А бессрочное продление данной меры обеспечит конкурентоспособность наших компаний на мировом рынке, — говорит Ренат Лашин.

Отметим и то, что после обращения Владимира Владимировича выросли котировки "Яндекса" и Mail.ru Group. Стоимость ценных бумаг первой компании подросла на 4,98%, второй — на все 9,18%.

А что такого особенного в Ирландии, о которой говорил президент?

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Ирландия уже не первое десятилетие играет роль своего рода европейского аналога Кремниевой долины. Именно эта часть Старого Света является центром притяжения стартапов и европейских штаб-квартир крупнейших IT-корпораций. В Ирландии на сегодня зарегистрировано более 1000 международных компаний, в числе которых и гиганты вроде Google, Facebook, Intel и не только.

Одной из главных причин популярности Изумрудного острова является низкий налог на корпоративную прибыль. Ставка постепенно снижалась с 40% в 1993 году и затормозила на 12,5% в 2001-м. Ровно такая же ставка по корпоративному налогу действует на знаменитом своими офшорами Кипре.

Для сравнения — Франция на начало 2020 года брала с бизнесменов 32%, Португалия — 31,5%, Германия — 29,9%. Это самые высокие налоги в ЕС. Самые низкие — в Венгрии (9%), Ирландии (12,5%) и Литве (15%).

Почему европейским IT-центром не стала Венгрия? Во-первых, налог снизился только в 2017 году. Во-вторых, Ирландия удобнее с точки зрения логистики. Она удачно расположилась и по отношению к другим европейским государствам, и по отношению к США. В-третьих, Венгрия (по сравнению с Ирландией) практически не говорит на английском языке.

В конце концов, в Ирландии много государственных программ по поддержке инновационных IT-проектов. Доказательством высокой заинтересованности правительства в развитии сектора информационных технологий является Агентство по инновации и предпринимательству ( Enterprise Ireland ). Это государственный венчурный фонд, который является крупнейшим инвестором в стране.

Значит ли это, что в Россию потянутся иностранные компании?

Низкий налог однозначно сделает Россию привлекательной для зарубежных стартапов. Однако здесь надо помнить, что льготы получат только те компании, которые зарегистрировались в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, который ведёт Минкомсвязи.

— Предполагается, что на льготу смогут претендовать те компании, которые аккредитованы в Минкомсвязи и уже сейчас получающие льготу по взносам в фонды. То есть [компании] у которых основная выручка — от деятельности, связанной с разработкой программного обеспечения и его внедрением, — говорит Максим Паршин, замминистра Минкомсвязи.

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В свою очередь, чтобы встать на учёт в Минкомсвязи, иностранный бизнесмен должен создать в России компанию и зарегистрировать её на гражданина РФ. Он же будет владельцем авторского права. Гражданами РФ должны быть и не менее 51% сотрудников новой компании. Таким образом, произведённое стартапом ПО автоматически будет считаться уже российским.

На сегодняшний день в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных зарегистрировано более 11 500 компаний.

Что станет с российскими IT-компаниями в будущем?

В АРПП "Отечественный софт" считают, что в целом налоговый манёвр с предложенными параметрами поспособствует активному росту российской IT-отрасли, возвращению IT-бизнеса из-за рубежа в Россию и росту экспорта российского ПО.

В Лаборатории Касперского в ответ на вопрос о перспективах отрасли в связи с налоговыми послаблениями выразили надежду на то, что к моменту реализации инициатива президента не пополнится негативными положениями.

— Мы надеемся, что в план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов граждан не будут включены положения, которые могут негативно повлиять на предложенные меры поддержки IT-отрасли, — сказал Михаил Прибочий. При этом он отметил, что разработка программ и развитие IT-отрасли — это длительный и сложный процесс. Поэтому конечную оценку предложенным мерам получится дать позже.

Что насчёт подводных камней?

Минкомсвязи предлагает оказать участникам Единого реестра производителей отечественного ПО финансовую поддержку на постоянной основе в виде субсидий. Для недопущения ухудшения параметров их финансово-экономической деятельности при отмене нулевых льгот по НДС.

Генеральный директор ABBYY (российской компании, специализирующейся на исследованиях в области ИИ) Дмитрий Шушкин считает, что для поддержки IT-отрасли важно, чтобы предложенные льготы стали дополнительными, а не появлялись за счёт отказа от уже действующих. Он тоже считает, что инициатива Минкомсвязи приведёт к росту цен на ПО для конечных пользователей и снизит конкурентоспособность IT-компаний.

— Кроме того, предоставление субсидии взамен льготы может привести к кассовым разрывам, что особенно критично сейчас, когда IT-компаниям остро не хватает средств на текущую операционную деятельность, выплату зарплат. При этом любые механизмы субсидирования приводят к возникновению рисков превышения допустимого порога доходов от деятельности, не связанной с реализацией IT-продукции, что может послужить основанием для лишения компаний возможности получать льготу по уплате страховых взносов, о снижении которых до 7,6% заявил президент, — предупреждает генеральный директор ABBYY.