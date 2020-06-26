Турбо для IT-отрасли. Что стало с "Яндексом" и Mail.ru после новости о снижении налогов

Во время последнего телеобращения Владимир Путин объявил о снижении налогов в IT-отрасли. Разбираемся, что это значит, как инициатива отразится на бизнесе и что в конечном счёте получит потребитель.
Что случилось?
Глава Российской Федерации распорядился о снижении налоговой нагрузки на отрасль информационных технологий. Причём о снижении радикальном. Ставка для страховых взносов снизится практически в два раза — с сегодняшних 14% до 7,6%. Произойти это должно с 2023 года. Налог на прибыль и вовсе снизится почти в десять раз — с нынешних 20% до новых 3%.
Данные показатели являются если не самыми низкими в мире, то точно одними из. Снижение налогов делает Россию для бизнесменов и инвесторов привлекательнее, чем Ирландия, считает глава государства. Обозначенная страна в своё время тоже улучшила условия для развития IT-сектора, после чего на её территории случился резкий всплеск стартапов.
Как приняли инициативу представители отрасли?
— Объявленные президентом меры являются очень важными для поддержки IT-отрасли. Снижение налога на прибыль с 20% до 3% в долгосрочной перспективе даст хороший эффект и повысит устойчивость компаний, — считает Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт". В АРПП входит без малого 200 компаний.
Похожей позиции придерживается и Михаил Прибочий — управляющий директор Лаборатории Касперского в России, странах СНГ и Балтии.
— Для индустрии это позитивная новость: возможность реинвестировать больше средств в развитие перспективных продуктов позволит компаниям, в том числе стартапам, повысить конкурентоспособность отечественных IT-продуктов и потенциально снизить их стоимость для конечного потребителя как на российском, так и на зарубежных рынках, — говорит эксперт.
Глава АРПП "Отечественный софт" подчёркивает, что в краткосрочной перспективе важно не столько снижение налога на прибыль, сколько снижение страховых взносов. Поскольку это поможет снизить нагрузку на зарплатные фонды компаний.
— На сегодня расходы на ФОТ (фонд оплаты труда. — Прим. Лайфа) IT-компаний составляют порядка 80% в общих расходах организаций, поэтому снижение страховых платежей очень поможет поддержать отрасль и сохранить кадры. А бессрочное продление данной меры обеспечит конкурентоспособность наших компаний на мировом рынке, — говорит Ренат Лашин.
Отметим и то, что после обращения Владимира Владимировича выросли котировки "Яндекса" и Mail.ru Group. Стоимость ценных бумаг первой компании подросла на 4,98%, второй — на все 9,18%.
А что такого особенного в Ирландии, о которой говорил президент?
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Ирландия уже не первое десятилетие играет роль своего рода европейского аналога Кремниевой долины. Именно эта часть Старого Света является центром притяжения стартапов и европейских штаб-квартир крупнейших IT-корпораций. В Ирландии на сегодня зарегистрировано более 1000 международных компаний, в числе которых и гиганты вроде Google, Facebook, Intel и не только.
Одной из главных причин популярности Изумрудного острова является низкий налог на корпоративную прибыль. Ставка постепенно снижалась с 40% в 1993 году и затормозила на 12,5% в 2001-м. Ровно такая же ставка по корпоративному налогу действует на знаменитом своими офшорами Кипре.
Для сравнения — Франция на начало 2020 года брала с бизнесменов 32%, Португалия — 31,5%, Германия — 29,9%. Это самые высокие налоги в ЕС. Самые низкие — в Венгрии (9%), Ирландии (12,5%) и Литве (15%).
Почему европейским IT-центром не стала Венгрия? Во-первых, налог снизился только в 2017 году. Во-вторых, Ирландия удобнее с точки зрения логистики. Она удачно расположилась и по отношению к другим европейским государствам, и по отношению к США. В-третьих, Венгрия (по сравнению с Ирландией) практически не говорит на английском языке.
В конце концов, в Ирландии много государственных программ по поддержке инновационных IT-проектов. Доказательством высокой заинтересованности правительства в развитии сектора информационных технологий является Агентство по инновации и предпринимательству (Enterprise Ireland). Это государственный венчурный фонд, который является крупнейшим инвестором в стране.
Значит ли это, что в Россию потянутся иностранные компании?
Низкий налог однозначно сделает Россию привлекательной для зарубежных стартапов. Однако здесь надо помнить, что льготы получат только те компании, которые зарегистрировались в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, который ведёт Минкомсвязи.
— Предполагается, что на льготу смогут претендовать те компании, которые аккредитованы в Минкомсвязи и уже сейчас получающие льготу по взносам в фонды. То есть [компании] у которых основная выручка — от деятельности, связанной с разработкой программного обеспечения и его внедрением, — говорит Максим Паршин, замминистра Минкомсвязи.
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В свою очередь, чтобы встать на учёт в Минкомсвязи, иностранный бизнесмен должен создать в России компанию и зарегистрировать её на гражданина РФ. Он же будет владельцем авторского права. Гражданами РФ должны быть и не менее 51% сотрудников новой компании. Таким образом, произведённое стартапом ПО автоматически будет считаться уже российским.
На сегодняшний день в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных зарегистрировано более 11 500 компаний.
Что станет с российскими IT-компаниями в будущем?
В АРПП "Отечественный софт" считают, что в целом налоговый манёвр с предложенными параметрами поспособствует активному росту российской IT-отрасли, возвращению IT-бизнеса из-за рубежа в Россию и росту экспорта российского ПО.
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В Лаборатории Касперского в ответ на вопрос о перспективах отрасли в связи с налоговыми послаблениями выразили надежду на то, что к моменту реализации инициатива президента не пополнится негативными положениями.
— Мы надеемся, что в план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов граждан не будут включены положения, которые могут негативно повлиять на предложенные меры поддержки IT-отрасли, — сказал Михаил Прибочий. При этом он отметил, что разработка программ и развитие IT-отрасли — это длительный и сложный процесс. Поэтому конечную оценку предложенным мерам получится дать позже.
Что насчёт подводных камней?
Минкомсвязи предлагает оказать участникам Единого реестра производителей отечественного ПО финансовую поддержку на постоянной основе в виде субсидий. Для недопущения ухудшения параметров их финансово-экономической деятельности при отмене нулевых льгот по НДС.
Генеральный директор ABBYY (российской компании, специализирующейся на исследованиях в области ИИ) Дмитрий Шушкин считает, что для поддержки IT-отрасли важно, чтобы предложенные льготы стали дополнительными, а не появлялись за счёт отказа от уже действующих. Он тоже считает, что инициатива Минкомсвязи приведёт к росту цен на ПО для конечных пользователей и снизит конкурентоспособность IT-компаний.
— Кроме того, предоставление субсидии взамен льготы может привести к кассовым разрывам, что особенно критично сейчас, когда IT-компаниям остро не хватает средств на текущую операционную деятельность, выплату зарплат. При этом любые механизмы субсидирования приводят к возникновению рисков превышения допустимого порога доходов от деятельности, не связанной с реализацией IT-продукции, что может послужить основанием для лишения компаний возможности получать льготу по уплате страховых взносов, о снижении которых до 7,6% заявил президент, — предупреждает генеральный директор ABBYY.
В конце концов предложенный Минкомсвязи механизм, по словам эксперта, может частично нивелировать эффект от мер поддержки. Потому что компании будут, по сути, вынуждены выбирать либо льготу на ЕСН, либо субсидии на НДС.