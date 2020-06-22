Подписки и приложения, с которыми можно экономить всегда. Найдётся под любые запросы

Подписки — тренд последних лет среди мобильных приложений. В 2020 году они есть не на один сервис, а на пакет. Рассказываем, насколько они выгодные. Кроме того, никто не отменял приложения, с которыми можно экономить.

"Яндекс.Плюс"

Самая известная подписка на пакет сервисов. С нею вам станет доступен платный контент сразу в нескольких приложениях. Кроме того, в ряде других приложений "Яндекса" вы получите скидки на услуги.

Какие сервисы вам станут доступны:

онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD";

стриминговый сервис "Яндекс.Музыка";

10 Гб на "Яндекс.Диске".

Скидки будут доступны в следующих сервисах:

каршеринг "Яндекс.Драйв";

"Яндекс.Такси";

маркетплейс "Беру";

онлайн-курсы "Практикум";

курсы английского языка "Яндекс.Флоу";

"Додо Пицца";

Metro;

Burger King;

товары для детей в "Едадиле".

Особенно "Яндекс.Плюс" будет интересен тем, кто активно пользуется онлайн-кинотеатрами и стриминговыми сервисами. В этом случае вы получаете безграничный доступ к ним, а в качестве приятного дополнения — скидки на еду, такси, каршеринг и товары в Интернете.

Подойдёт вам, если вы делаете много покупок в Интернете, пользуетесь онлайн-кинотеатрами и стриминговыми сервисами.

Не подойдёт, если вам не нужны подписки в онлайн-сервисах.

Combo от Mail.ru Group

Альтернатива "Яндекс.Плюсу" от Mail.ru. Предлагаемые услуги те же: пакет включает в себя подписки на стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры, а приятный бонус — скидки на еду, продукты, каршеринг и такси.

Эта подписка снимает ограничения с музыки во "ВКонтакте", и вы сможете слушать её со всех устройств. Напомним, в мобильной версии она воспроизводится в фоновом режиме в течение 30 минут.

Вы получите:

подписку на музыку во "ВКонтакте". В фоновом режиме со смартфона она будет воспроизводиться без ограничений;

подписку на стриминговый сервис BOOM;

подписку на онлайн-кинотеатр Okko или "Мегафон ТВ" (на выбор);

дополнительные 16 Гб в облаке Mail.ru.

Скидки появятся в следующих сервисах:

доставка еды Delivery Club;

сервис такси "Ситимобил";

гипермаркет "Перекрёсток";

каршеринг YouDrive.

Подойдёт вам, если вы слушаете музыку во "ВКонтакте", следите за скидками в гипермаркетах, пользуетесь Delivery Club.

Не подойдёт вам, если вы не пользуетесь сервисами Mail.ru Group.

"Едадил"

Это агрегатор скидок в сетевых магазинах. Выберите город и категорию товаров (супермаркеты, одежда и обувь, спорт и отдых, канцтовары и другие) — перед вами предстанут акции всех магазинов поблизости.

"Едадил" ориентирован на экономных людей. Его основательница Наталья Шагарина говорила, что вначале в качестве целевой аудитории представал образ "женщины — держателя семейного бюджета, разумно его распределяющей". Сервис начинал как стартап и первое время собирал брошюры магазинов вручную.

Его фишка — сравнение цен на один и тот же товар в разных магазинах. Идеально подойдёт любителям, условно, покупать огурцы в "Пятёрочке", хлеб — в "Дикси", а фрукты — в "Магните".

Цена: бесплатно для iOS и Android.

Подойдёт вам, если вы закупаетесь продукцией любой категории в разных магазинах, чтобы максимально сэкономить.

Не подойдёт вам, если вы предпочитаете одну сеть магазинов.

ZenMall

В этом приложении ленту скидок можно подстроить под себя. Укажите сферу интересов — одежда, посуда, техника, часы, косметика и прочее. После оно начнёт оповещать вас о скидках на эти товары в разных магазинах.

В нём две ленты — популярные товары и на основе ваших интересов. Кроме того, приложение работает как соцсеть — вам будут доступны ленты других пользователей, вы сможете их просматривать и подписываться, если они вам нравятся.

Цена: бесплатно для Android.

Подойдёт вам, если интересны товары конкретной категории.

Не подойдёт вам, если лень сортировать предложения, вы хотите видеть товары разных категорий.

SkidkaOnline

В этом приложении отображаются скидки из более чем 400 магазинов в торговых сетях России. Оно показывает, какие уже действуют, а какие начнут действовать в ближайшие дни.

Фишка сервиса — пользовательский контент. Под товаром отображаются отзывы покупателей, что поможет вам сориентироваться перед покупкой.

Цена: бесплатно для iOS и Android.

Подойдёт вам, если вы доверяете другим покупателям и читаете отзывы, заранее готовитесь к дням распродаж.

Не подойдёт вам, если вы не следите за распродажами в сетевых магазинах.

Tiendeo

Это приложение предлагает следующие возможности:

каталоги и акции: в нём собраны скидки в крупных магазинах, причём не только продуктовых супермаркетах. В перечне есть магазины одежды и обуви, строительные и спортивные гипермаркеты, IKEA. Сервис также предлагает полистать каталоги компаний;

карта: с ней вы найдёте все магазины и торговые центры поблизости с контактной информацией;

список покупок: вы можете составить его и сразу же увидеть все скидки и акции по нужным вам товарам;

карты лояльности: они могут находиться в приложении, а не в кошельке или сумке — их можно использовать на кассе так же, как и физические.

Цена: бесплатно для iOS и Android.

Подойдёт вам, если вы следите за скидками не только в продуктовых супермаркетах.