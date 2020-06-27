YouTube вместо Discovery и National Geographic. Что смотреть в Интернете, чтобы не отупеть

YouTube настолько захламлён бессмысленным контентом, который называют жвачкой для мозга, что разглядеть в этом пестрящем многообразии нечто действительно интересное и полезное очень сложно. Особенно остро эта проблема ощущается, когда начинаешь искать видеоролики на научно-популярные темы. В большинстве своём они либо до неприличности популярные, либо слишком уж научные. Мы же собрали несколько ютуб-каналов, которые вместе смогут заменить или как минимум дополнить Discovery или National Geographic.

Антропогенез

Научно-просветительский проект, запущенный в 2010 году научным журналистом Александром Соколовым и антропологом, доцентом кафедры биологического факультета МГУ Станиславом Дробышевским. У них есть ютуб-канал, на котором, само собой, настоящих учёных выступает куда больше, чем один Дробышевский.

Сверхцелью участников проекта является развенчание мифов, построенных журналистами вокруг тех или иных фактов. Одним из ярких примеров является разоблачение тезиса о том, что египтяне не могли построить пирамиды и им непременно помогали инопланетяне.

"Антропогенез" регулярно проводит научные офлайн-конференции, которые так и называются — "Учёные против мифов". На них специалисты и эксперты из разных отраслей читают свои лекции.

Thoisoi

Пожалуй, лучший ютуб-канал про химию на русском языке. Его ведёт Максим Биловицкий, магистр прикладной химии и биотехники Таллинского технического университета.

Видео © YouТube / Thoisoi

Thoisoi на своём канале проводит опыты с самыми разными веществами, включая самые неожиданные и интригующие. Например, с полонием, плутонием или нихонием. Напомним, первые два — радиоактивные элементы, а последний — один из самых новых открытых металлов в принципе.

Максим предельно просто рассказывает в своих видеороликах о свойствах элементов и их использовании людьми. Другой отличительной чертой видеороликов Биловицкого является их качество. Блогер не скрывает от зрителей ни одного этапа реакций. Недаром в своих редких интервью Thoisoi отмечает, что съёмка для него — самая сложная часть работы.

QWERTY

QWERTY — это ещё один независимый медиапроект, созданный популяризаторами науки. Точнее, в начале проекта у штурвала стоял только один эксперт — физик, выпускник МФТИ Дмитрий Побединский. После он откололся и отправился в свободное плавание. Сегодня на канале мелькают другие лица.

Видео © YouТube / QWERTY

Чаще всех в кадре появляется Кирилл Масленников, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела физики звёзд Пулковской обсерватории (ГАО РАН). Для постоянных зрителей — просто Астродед.

Масленников, пожалуй, понятнее всех на русском "Ютубе" рассказывает про важность астрономических открытий, про теории Хокинга и Эйнштейна, про функции астрономии в целом.

Brave Wilderness

Отметим сразу, что этот канал — англоязычный. Но! У него есть канал — дублёр на русском языке. Мимо этого проекта не можем пройти как минимум потому, что Brave Wilderness — лучшее, что можно найти на "Ютубе" на тему дикой природы.

Видео © YouТube / Darvin Studio

Бессменным ведущим Brave Wilderness является Койот Питерсон. Он уже более пяти лет катается по всему свету и находит самых диковинных животных на земле и в воде вроде казуаров, грифовых черепах и зубастых червей. Зачастую он не просто рассказывает о них зрителям, но и испытывает на себе укусы пойманных животных.

Несмотря на то что шоу вращается вокруг одной персоны, за его созданием стоит работа большой команды, в состав которой входят не только операторы, но и учёные-биологи, которые остаются за кадром. Именно они часто помогают Койоту найти зверей, которых не всегда удаётся снять даже телевизионным журналистам.

Дарвиновский музей

Творческие объединения учёных случаются не только в формате независимых проектов. Например, сотрудники Государственного Дарвиновского музея в рамках повседневной работы тоже занимаются просветительской деятельностью.

Видео © YouТube / Дарвиновский музей

Учёные рассказывают про причуды эволюции человека, про то, можно ли найти в янтаре динозавра и не только. Ещё Дарвиновский музей устраивает научные конференции, где также выступают другие учёные с лекциями. Записи последних, само собой, появляются на "Ютубе".

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Прямые трансляции в период самоизоляции канал тоже осваивает. В рамках одной из них ведущая канала, она же старшая научная сотрудница музея Елена Сударикова отвечала на вопросы подписчиков. Но не личные, а научные.