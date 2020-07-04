Заслуженный спасатель рассказал, как и где лучше всего прятаться от грозы

Ежегодно в мире от ударов молнией получают серьёзные травмы и гибнут сотни людей и животных. Чтобы не стать очередной жертвой опасных явлений нужно следовать нескольким простым советам. Об этом рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в интервью радио Sputnik.

— Нужно укрыться в ближайшем сооружении. Для этого подходят капитальные постройки. Если вы всё-таки остались на природе, то не надо прятаться под отдельно стоящим деревом, — сказал эксперт.

По словам Щетинина, если стихия застала в поле, нужно найти овраг или какую-нибудь низменность и присесть в ней, закрыв руками голову. При этом все имеющиеся при себе металлические предметы лучше откинуть от себя подальше.

Спасатель отметил, что отличным укрытием может стать и корпус автомобиля, несмотря на то что он выполнен из металла, — покидать машину не стоит, пока угроза не минует. Правда, при этом надо следить, чтобы авто не находилось в "зоне поражения" шатких конструкций: деревьев, рекламных щитов.