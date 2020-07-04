Двойнику Роналду предложили сняться в порнофильме

Двойнику 35-летнего нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Пауло Роберто предложили роль в порнофильме, пишет The Sun.

"Близнецу" звезды предложили сыграть футболиста в фильме для взрослых, однако 23-летняя модель отклонила предложение.

Фото © Instagram / cristiano, pauloroberto_official

— Не хочу подписываться на такое. Не могу представить себя, занимающегося сексом в комнате с кучей камер. Я бы просто не смог, — отметил Роберто.

Бразилец добавил, что не боится сплетен и людских пересудов, однако предпочитает заниматься любовью в четырёх стенах и без лишних свидетелей с камерами.