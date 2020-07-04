Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Двойнику Роналду предложили сняться в порнофильме

Бразилец отметил, что не стал принимать предложение.

176

Двойнику 35-летнего нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Пауло Роберто предложили роль в порнофильме, пишет The Sun.

"Близнецу" звезды предложили сыграть футболиста в фильме для взрослых, однако 23-летняя модель отклонила предложение.

Фото © Instagram / cristiano, pauloroberto_official

Не хочу подписываться на такое. Не могу представить себя, занимающегося сексом в комнате с кучей камер. Я бы просто не смог, — отметил Роберто.

Бразилец добавил, что не боится сплетен и людских пересудов, однако предпочитает заниматься любовью в четырёх стенах и без лишних свидетелей с камерами.

Ранее Криштиану Роналду похвастался новой причёской, рассмешив фанатов.

Выбор редакции

Loading...