Двойнику Роналду предложили сняться в порнофильме

Двойнику 35-летнего нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Пауло Роберто предложили роль в порнофильме, пишет The Sun.
"Близнецу" звезды предложили сыграть футболиста в фильме для взрослых, однако 23-летняя модель отклонила предложение.
Фото © Instagram / cristiano, pauloroberto_official
— Не хочу подписываться на такое. Не могу представить себя, занимающегося сексом в комнате с кучей камер. Я бы просто не смог, — отметил Роберто.
Бразилец добавил, что не боится сплетен и людских пересудов, однако предпочитает заниматься любовью в четырёх стенах и без лишних свидетелей с камерами.
Ранее Криштиану Роналду похвастался новой причёской, рассмешив фанатов.