Коэффициент распространения коронавируса в РФ составил 0,99

Коэффициент распространения коронавируса в России находится на значении 0,99. В Москве показатель остался на отметке 0,87, передаёт ТАСС, ссылаясь на статистику оперативного штаба по борьбе с CoVID-19.
В среднем по стране показатель держится ниже единицы с середины июня, в российской столице — ровно месяц, с 4 июня.
Отмечается, что в нескольких регионах РФ, где зафиксировано наибольшее количество заразившихся, коэффициент распространения заболевания также ниже единицы. Это Воронежская область (0,84), Ростовская область (0,89), Подмосковье (0,9), ХМАО (0,96) и Красноярский край (0,96).
Как ранее поясняли в Роспотребнадзоре, коэффициент распространения коронавируса демонстрирует, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до своей изоляции. Согласно рекомендациям ведомства, если этот показатель равен или меньше единицы в регионе, то власти могут приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент упал до 0,8 и менее — можно начинать второй этап снятия ограничений. При значении 0,5 и менее — третий этап.