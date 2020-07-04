Коэффициент распространения коронавируса в РФ составил 0,99

Как ранее поясняли в Роспотребнадзоре, коэффициент распространения коронавируса демонстрирует, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до своей изоляции. Согласно рекомендациям ведомства, если этот показатель равен или меньше единицы в регионе, то власти могут приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент упал до 0,8 и менее — можно начинать второй этап снятия ограничений. При значении 0,5 и менее — третий этап.