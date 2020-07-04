5 вещей, которые раздражают стюардесс после возобновления полётов

Мир постепенно возвращается к нормальной жизни: во многих странах отменяются ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Возобновились и авиаперевозки, хотя сейчас от пассажиров требуют соблюдения более строгих правил. Впрочем, не все их придерживаются. Стюардессы рассказали изданию Insider, что путешественники делают не так.

1. Маски

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Некоторые пассажиры снимают маски во время полёта или вообще отказываются их использовать. Многие путешественники летали в масках ещё до того, как это стало обязательным, но носили их неправильно. Специалисты напоминают, что прикрывать маской только рот бессмысленно. Кроме того, нельзя трогать её руками. Бортпроводники рекомендуют брать с собой несколько масок, чтобы при необходимости менять их во время полёта.

2. Мытьё рук

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Стюардесс удивляет, что некоторые пассажиры не соблюдают правила элементарной гигиены, например не моют руки после посещения туалета. Кроме того, они редко носят перчатки и касаются руками различных поверхностей: спинок кресел, багажных полок, не используя антисептик.

3. Мусор

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Больше всего бортпроводниц раздражает, когда пассажиры просят забрать их мусор: салфетки, остатки еды и тому подобное. Раньше это вызывало у них внутренний протест, а в условиях распространения коронавируса — ещё и страх заразиться опасной болезнью. Каждый раз, когда они выбрасывают отходы, они вынуждены менять перчатки и дезинфицировать руки, подвергая себя дополнительному риску.

4. Социальная дистанция

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По словам стюардесс, путешественники, опаздывающие на рейс, находятся в состоянии стресса, поэтому забывают о соблюдении социальной дистанции. Чтобы этого избежать, они советуют приезжать в аэропорт раньше, чем обычно.

5. Отсутствие острой необходимости

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