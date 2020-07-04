Бейсболист, вышедший на пенсию 20 лет назад, ежегодно получает $1,2 млн благодаря безумной сделке

Индустрия спорта восстанавливается от пандемии, стремительно сокращая бюджеты. Но бывший игрок высшей лиги бейсбола Бобби Бонилла, который 20 лет назад вышел на пенсию, о деньгах не беспокоится. Каждое 1 июля вплоть до 2035 года он будет получать чек на 1 193 248 долларов (84 млн рублей) от своего бывшего клуба. Среди фанатов эту знаменательную дату назвали днём Бобби Бониллы.
Фото © Twitter / CBSSports
Бонилла играл в высшей лиге бейсбола с 1986 по 2001 год. За свою 16-летнюю карьеру он сменил несколько команд, но в 1998 году вернулся в "Нью-Йорк Метс". Именно этот клуб обеспечил его безбедную старость. Бобби был гениальным игроком — как раз то, что было необходимо "Метс", ведь к концу девяностых дела у них шли далеко не гладко. Однако денег у клуба, чтобы заплатить Бонилле, не было. Поэтому бейсболист и его агент предложили руководству сделку: они откладывают выплату оставшихся 8,6 млн долларов до 2011 года, а затем каждый год ему будут возвращать долг с 8 процентами.
Фото © Twitter / espn
К концу 2035 года "Метс" выплатит Бонилле 43 млн долларов (3 млрд рублей), что в пять раз больше первоначальной суммы долга. А самое интересное, сейчас "пенсия" Бобби в 1,2 млн на порядок больше, чем выплаты действующим игрокам клуба, чьи зарплаты сократились из-за коронавируса, пишет News.com.
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