Пищевой технолог из Испании назвал опасные ошибки при приготовлении яиц

Пищевой технолог Марио Санчес перечислил ряд ошибок при приготовлении яиц, способных повлиять на безопасность блюда. Своими советами он поделился с изданием La Vanguardia.

Специалист уверен, что яичницу и омлет следует готовить из только что разбитых яиц, при этом скорлупа должна быть целой.

Перед приготовлением яиц он советует не мыть их, так как это нарушает естественную защитную плёнку продукта. Если же на скорлупе есть загрязнённые участки, их стоит очистить сухой кистью. При необходимости яйцо можно сполоснуть в воде, а после — сразу отправить на плиту.

Технолог заметил, что микроорганизмы, которые есть в яйцах, умирают при температуре выше 75 градусов — и при несоблюдении температурного режима можно подцепить сальмонеллёз.

Эксперт полагает, что прикосновение к яйцу равнозначно контакту с сырым мясом или рыбой. Поэтому в процессе готовки нужно мыть руки и очищать поверхности, которые соприкасались с продуктом.