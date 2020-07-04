Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Всё нормально со мной". Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия

Актёр отметил, что "многочисленные звонки" журналистов беспокоят его "хуже".

61
Post cover

Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении состояния своего здоровья, передаёт РИА "Новости". Актёр подчеркнул, что никого не просил беспокоиться о его самочувствии.

Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Всё нормально со мной, — заявил Хазанов агентству.

3 июля в телеграм-каналах появилась информация о том, что у 74-летнего артиста возникли серьёзные проблемы с дыханием и ему пришлось вызвать скорую помощь. В беседе с Лайфом представитель актёра заявил, что его клиент чувствует себя отлично. О госпитализации Хазанова из-за нестабильной стенокардии позднее сообщил Пятый канал.

Выбор редакции

Loading...