"Всё нормально со мной". Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении состояния своего здоровья, передаёт РИА "Новости" . Актёр подчеркнул, что никого не просил беспокоиться о его самочувствии.

— Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Всё нормально со мной , — заявил Хазанов агентству.

3 июля в телеграм-каналах появилась информация о том, что у 74-летнего артиста возникли серьёзные проблемы с дыханием и ему пришлось вызвать скорую помощь. В беседе с Лайфом представитель актёра заявил, что его клиент чувствует себя отлично. О госпитализации Хазанова из-за нестабильной стенокардии позднее сообщил Пятый канал.