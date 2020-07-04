Кардиолог назвал самый полезный для сердца витамин

Чтобы исключить риск проблем с сердцем и вовремя отреагировать на них, важно знать уровень витамина D в организме. Об этом рассказала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.

— Дефицит витамина D рассматривается как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении гипертензии, — приводит слова специалиста портал Medical Note.

Врач отметила, итальянские учёные провели метаанализ клинических исследований с 2007 по 2013 год и обнаружили, что более чем в половине из них прослеживается связь между низким содержанием витамина D и повышенным риском развития артериальной гипертонии.

В РФ адекватным считается показатель 30–60 нанограммов на миллилитр. Дефицит выявляется, если содержание витамина составляет менее 20 нанограммов на миллилитр. Мурадян подчеркнула, что при выявлении дефицита вещества дозировку и выбор препарата должен определять врач.