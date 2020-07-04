Рябков назвал ущербной идею проведения расширенного саммита G7

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает, что идея проведения расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без участия Китая нельзя. Об этом сообщает ТАСС.
— Для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор... Что касается каких-либо обсуждений насчёт нашего участия в саммите "Группы семи", мне кажется, посол [США в России Джон] Салливан просто ошибся, — заявил Рябков.
Он также отметил, что РФ предлагала провести саммит пятёрки Совета Безопасности ООН. По словам Рябкова, это совершенно другой формат, работа в котором оптимальна.
Как сообщал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отложит проведение саммита G7 до осени и пригласит на него Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение Трампа. По данным СМИ, посол США в России Джон Салливан заявил, что Штаты прорабатывают с РФ детали её возможного участия на расширенном саммите G7 по предложению Трампа.