Рябков назвал ущербной идею проведения расширенного саммита G7

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает, что идея проведения расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без участия Китая нельзя. Об этом сообщает ТАСС.

— Для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор... Что касается каких-либо обсуждений насчёт нашего участия в саммите "Группы семи", мне кажется, посол [США в России Джон] Салливан просто ошибся, — заявил Рябков.

Он также отметил, что РФ предлагала провести саммит пятёрки Совета Безопасности ООН. По словам Рябкова, это совершенно другой формат, работа в котором оптимальна.