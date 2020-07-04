В Австралии 20-летний дайвер погиб при нападении акулы

В Австралии 20-летний аквалангист умер в результате нападения акулы у побережья острова Фрейзер. О трагическом инциденте сообщает телеканал ABC.

В момент нападения юноша находился в районе мыса Индиан-Хед. На место происшествия на вертолёте прилетели парамедики и оказали первую помощь пострадавшему, но не смогли его спасти.

Отмечается, что хищница атаковала дайвера недалеко от места, где в апреле белая акула смертельно изувечила 23-летнего Зака Робба.