В Калифорнии акула убила сёрфингиста

У берегов Северной Калифорнии акула набросилась на 26-летнего сёрфингиста, он погиб. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошёл в 90 метрах от берега. В связи с нападением акулы на человека прибрежная полоса на полтора километра в обе стороны от места происшествия закрыта на пять дней.