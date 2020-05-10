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В Калифорнии акула убила сёрфингиста

Она напала на молодого человека в 90 метрах от берега.

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У берегов Северной Калифорнии акула набросилась на 26-летнего сёрфингиста, он погиб. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошёл в 90 метрах от берега. В связи с нападением акулы на человека прибрежная полоса на полтора километра в обе стороны от места происшествия закрыта на пять дней.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про 23-летнего парня из Австралии, который исполнил мечту, став смотрителем дикой природы, но в первую же неделю стал едой для акулы. Во время купания он просто отстал от товарищей, что и привело к трагедии.

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