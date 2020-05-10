В Калифорнии акула убила сёрфингиста

У берегов Северной Калифорнии акула набросилась на 26-летнего сёрфингиста, он погиб. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, инцидент произошёл в 90 метрах от берега. В связи с нападением акулы на человека прибрежная полоса на полтора километра в обе стороны от места происшествия закрыта на пять дней.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про 23-летнего парня из Австралии, который исполнил мечту, став смотрителем дикой природы, но в первую же неделю стал едой для акулы. Во время купания он просто отстал от товарищей, что и привело к трагедии.