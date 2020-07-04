Названа причина низкой смертности от CoViD-19 в Германии

Низкая смертность среди больных коронавирусной инфекции в Германии — не только заслуга системы здравоохранения, но и результат работы со стороны властей и следствие культуры и устройства общества. Такое мнение высказал профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" в Берлине и Гарвардского университета Тобиас Курт.

Он объяснил, что у страны была возможность подготовиться к эпидемии CoViD-19.

— Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили её ещё сильнее, — приводит его слова РБК.

Эпидемиолог полагает, что немецким властям удалось быстро сократить темпы распространения опасного заболевания на ранних этапах, благодаря этому получилось избежать заражения пожилых граждан.

Курт отметил, что низкая летальность в ФРГ связана и с особенностью культуры и устройства общества. Дело в том, что немцы редко живут в одном доме с более старшими членами семьи, в то время как в южноевропейских странах пожилые люди "более интегрированы". Этот фактор снизил вероятность передачи вируса и свёл к минимуму шанс того, что болезнь подхватят люди преклонного возраста.

К настоящему моменту в ФРГ насчитывается 108 летальных исходов в пересчёте на один миллион населения. Данный показатель считается одним из самых низких в мире.