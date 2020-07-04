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В Австралии при крушении вертолёта погибли ребёнок и взрослый

Ещё два человека госпитализированы в критическом состоянии.

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Фото © Shutterstock

При крушении вертолёта в австралийском штате Кимберли погибли взрослый и ребёнок (предположительно, шестилетняя девочка). Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, ещё два человека, среди которых также один взрослый и ребёнок, госпитализированы в критическом состоянии. Австралийское бюро безопасности на транспорте проводит расследование по факту крушения.

Напомним, ранее стала известна причина крушения самолёта A320 в Пакистане 22 мая. Во время посадки пилоты отвлеклись на обсуждение коронавируса. Число погибших при крушении достигло 97 человек, двое пассажиров смогли выжить.

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