В Австралии при крушении вертолёта погибли ребёнок и взрослый

При крушении вертолёта в австралийском штате Кимберли погибли взрослый и ребёнок (предположительно, шестилетняя девочка). Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, ещё два человека, среди которых также один взрослый и ребёнок, госпитализированы в критическом состоянии. Австралийское бюро безопасности на транспорте проводит расследование по факту крушения.