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Эпидемиолог предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для организма

Их специалисты наблюдают и у молодых людей, ранее не имевших проблем со здоровьем.

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У части переболевших коронавирусом пациентов симптомы инфекции не проходят даже спустя несколько месяцев после выздоровления, и это вызывает беспокойство, заявил РБК профессор берлинского университетского медицинского комплекса "Шарите" и Гарвардского университета Тобиас Курт.

Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы, — в частности с лёгкими, — рассказал эпидемиолог.

По словам специалиста, не проходящие последствия инфицирования коронавирусом встречаются и у молодых людей, ранее не имевших проблем со здоровьем. Некоторые из них не могут заниматься спортом, причиной этого является слабость и нарушение дыхания.

Курт отметил, что снизить опасность симптомов смогут специально разработанные средства, которые ещё только предстоит произвести.

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