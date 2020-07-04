"Дикси" против "Пятёрочки". В каком из этих магазинов доставка хуже

В период пандемии у многих магазинов появилась доставка. В стороне не остались даже ретейлеры бюджетного сегмента. А именно к ним зачастую у клиентов и больше всего недоверия. Мы протестировали сервис в "Дикси" и "Пятёрочке" и теперь делимся своим опытом. Спойлер: каждая компания нас удивила, но по-своему.

В первую очередь хотим предупредить, что наше сравнение не претендует на подробный анализ двух систем доставки. Качество сервиса может отличаться даже в двух соседних магазинах или соседних районах. Надеемся, что "Дикси" и "Пятёрочка" учтут наши наблюдения и сделают выводы.

В каждом случае мы заказали разные продукты, но из одинаковых категорий. А именно: молочная продукция — стало любопытно, приедут ли из категории с небольшим сроком годности товары на грани просрочки;

— стало любопытно, приедут ли из категории с небольшим сроком годности товары на грани просрочки; фрукты и овощи — проверка сразу по трём фронтам: вес, свежесть и качество транспортировки;

— проверка сразу по трём фронтам: вес, свежесть и качество транспортировки; выпечка — снова смотрим на свежесть и качество транспортировки;

— снова смотрим на свежесть и качество транспортировки; готовые блюда — даже при самостоятельном выборе сэндвича или салата легко нарваться на плохой продукт;

— даже при самостоятельном выборе сэндвича или салата легко нарваться на плохой продукт; десерт — интересно, как нежный бисквит или мороженое переживут поездку;

— интересно, как нежный бисквит или мороженое переживут поездку; яйцо — продукт, который требует предельной осторожности.

"Дикси"

Начнём с того, что "Дикси" выбрал, мягко говоря, странный интерфейс — веб-сайт. В приложении сделать заказ нельзя. Сам сайт работает стабильно, но к нему есть несколько нареканий. Первое — оформление. Не у всех позиций имеется иллюстрация. Второе — сортировка. Заходим в категорию "Молоко, сыр, яйца" и среди сметаны и йогуртов видим кетчуп. Третье — порции развесных товаров, к сожалению, можно регулировать только по 0,5 кг.

Как бы там ни было, мы собрали следующую корзину: йогурт "Фругурт с персиком и маракуйей", 250 г — 1 шт. x 48,40 руб.;

огурцы короткоплодные тепличные — 0,5 кг x 128,65 руб.;

мороженое "Коровка из Кореновки", 100 г — 1 шт. x 65,91 руб.;

мороженое "Золотой стандарт", 89 г — 1 шт. x 57,67 руб.;

бананы — 0,5 кг x 72,09 руб.;

лаваш "Армянский" 200 г — 1 шт. x 47,28 руб.;

хумус "Сабаба" 150 г — 1 шт. x 164,70 руб.;

яйцо куриное столовое отборное, 10 шт. — 1 шт. x 64,88 руб.

Плюс магазин без предупреждения добавил 5,14 руб. за пакет. Сумма за покупку всех продуктов — 554,36 руб. С доставкой — 704,36 руб. Жмём "Оплатить" — и-и-и… Тишина. Сообщение о формировании заказа пришло в 13:11, а первый звонок мы получили только в 19:01. Всё же окно доставки в 24 часа — это очень неудобно.

Сборщик позвонил не уведомить о том, что курьер выехал, а спросить, актуален ли ещё заказ. После подтверждения специалист перезвонил ещё два раза. Сначала не оказалось лаваша — пришлось заменить, так как отказаться нельзя. Вторым звонком "Дикси" уточнил марку яиц.

В 19:44 посылка была отправлена на "Яндекс.Такси". В 19:54 водитель позвонил и поинтересовался, почему я не реагирую на дверной звонок. В ответ узнал, что в комментарии к заказу информация об этом имеется. Делаем вывод, что комментарии либо не доходят до курьеров, либо не читаются ими.

Другая претензия к курьеру — полное отсутствие средств индивидуальной защиты. На человеке не было ни маски, ни перчаток. О бесконтактной доставке, разумеется, таксист тоже не подумал: передал пакет из рук в руки. Сразу двинулся к лифту, не дождавшись окончания проверки. В общем, таксисты — плохие курьеры.

К состоянию большей части продуктов претензий не имеем. Срок годности у всех продуктов оказался с большим запасом. Даже у йогурта и яиц, которые хранятся меньше месяца. Состояние товара — отличное. Ничего не помялось и не разбилось. Погрешность в весе бананов и огурцов есть, но меньше ста граммов.

Даже мороженое не подтаяло, хотя мы были уверены, что здесь "Дикси" точно оплошает. Видимо, повезло, что магазин находится близко. Да-да, именно что повезло. Потому что заморозка ехала не в термопакете.

Что не понравилось, так это огурцы. Они оказались далеко не первой свежести. Большая часть уже подвяла, а парочка даже покрылась слизью. Их пришлось выбросить. При этом бананы приехали хорошие. Похоже, с развесной продукцией в "Дикси" либо повезёт, либо нет. За всё, на чём не печатается срок годности, сборщик не волнуется.

Обратите внимание на края среза.

Плюсы: их нет.

Минусы: долгая обработка заказа;

неудобная регулировка развесных товаров;

дорогая доставка;

заморозка в общем пакете;

курьер действует как CoViD-диссидент;

фрукты и овощи на развес лучше не заказывать;

заказывать можно только через сайт.

Впечатления от доставки "Дикси" получились, мягко говоря, смешанными. Похоже, это ровно тот случай, когда лучше переплатить и заказать продукты в магазине класса повыше. С другой стороны, что значит переплатить? Доставка из "Дикси" и так недешёвая — 150 руб.

"Пятёрочка"

В "Пятёрочке", наоборот, можно заказывать только через приложение. Приложение, впрочем, понятное и простое. Очень понравилось, что к каждой позиции прилагается подробная справка. Страна производства, срок годности, изготовитель, условия хранения, стандарт производства, состав, калорийность, тип упаковки — всё это находится перед глазами. С другой стороны, отсутствие веб-версии магазина всё равно сочтём за недостаток.

Состав корзины: молоко "Сарафаново", 930 мл — 70,69 руб.;

пирожное "Kinder молочный ломтик", 28 г — 34,99 руб.;

бананы, 0,5 кг — 31,5 руб.;

черешня, 0,3 кг — 75 руб.;

яблоки гренни смит, 0,3 кг — 45 руб.;

хлеб "Коломенское", 0,4 кг — 49,09 руб.;

салат Leor "Морковь пикантная", 380 г — 60,49 руб.;

торт-суфле "Птичка", 65 г — 62,99 руб.;

яйцо "Окское", 10 шт. — 90,19 руб.

Пакет в этот раз магазин не посчитал — дают бесплатно. Мелочь, а приятно. Сумма за продукты — 519,94 руб. С доставкой — 618,94 руб.

Нажимаем "Оформить заказ". Никто не звонит, но в 12:47, спустя три минуты, приходит СМС об изменении суммы: увеличилась на 14,63 руб. Причина — весовой товар. Неприятно, но, справедливости ради, магазин предупреждает о таком сценарии.

В 13:42 курьер с пакетом стоит у двери. На всё про всё у "Пятёрочки" ушло меньше заявленного часа. Круто! Но бывает и иначе. Вечером следующего дня при повторном заказе магазин предупредил о высокой загрузке и обозначил окно доставки в два часа.

Курьер "Пятёрочки" приехал в перчатках и маске. Но поставить пакет на пол не предложил — передал из рук в руки. Проверить содержимое не просил, но и торопить не стал, когда мы занимались этим сами.

Состояние продуктов отменное. Даже опасения на счёт черешни не подтвердились — положили нормальную. К слову, о черешне. В "Пятёрочке" вес товаров можно регулировать по 100, а не по 500 граммов. Яйца тоже не пострадали. Готовый салат съедобный.

Плюсы: информативное приложение;

удобная регулировка веса;

быстрая доставка;

курьер в защите;

нет минимальной суммы заказа;

дешёвая доставка.

Минусы: нет веб-интерфейса;

доставка быстрая, но не всегда;

из-за весовых товаров меняется цена.

Доставка в "Пятёрочке" приятно удивила. Памятуя о том, что физические магазины этой сети примерно на одном уровне с "Дикси", ждёшь гораздо худшего. В отличие от "Дикси", доставкой из "Пятёрочки" не страшно воспользоваться повторно.

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Какой итог? "Пятёрочка" не только дешевле "Дикси", но и в нашем конкретном случае лучше. Под лучше мы подразумеваем ответственность, скорость и качество сервиса. В отличие от "Дикси", "Пятёрочка" привезла если не свежие, то как минимум не просроченные продукты. Сделала она это без проволочек и вопросов, а также с заботой о нашем здоровье.

Заказывать же продукты в "Дикси" рекомендовать не можем. Это долго, дорого и небезопасно. Искренне хочется верить, что с магазином не повезло только нам и в остальных районах в магазинах "Дикси" дела обстоят лучше.