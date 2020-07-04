Без окон, без дверей — полна горница червей. Почему весь мир сошёл с ума из-за клубники с паразитами

Люди в соцсетях паникуют. То в черешне, то в клубнике вдруг обнаруживаются различные паразиты: черви, личинки, мушки. Рассказываем, в каких ещё свежих продуктах из магазина может оказаться белковая начинка.

Без окон, без дверей — полна горница червей

Дыня, как и арбуз, является популярным бахчевым плодом, сезон которой вот-вот наступит. Правда, дыню любят не только люди, но и мухи. Причём один вид настолько сильно, что его так и называют — дынная муха.

И любит это насекомое сладкого родственника огурца не столько как еду, сколько как дом для потомства. Одна самка может отложить до 120 яиц. При должной температуре из них на третий-четвёртый день вылупляются личинки, которые прогрызают проход в самую глубь плода. Личинки дынных мух — это белый червь длиной от 5 до 12 мм.

Незаметно съесть личинку едва ли получится, поскольку при разделке дыни сразу видно, что она поражена насекомым: видны гниль и туннели, которые проели личинки. Если личинку проглотить всё же угораздило, паниковать не стоит — она не токсичная.

Определить заражённую дыню сложно. Особенно на ранней стадии инфицирования. Дело в том, что сама муха оставляет очень маленький прокол. Заметные невооружённым глазом отверстия появляются, когда в дело вступает личинка. Плоды с отверстиями, оставленными личинками, покупать нельзя.

Клубничный хайп

Недавно мы опубликовали большой материал про личинок в черешне. На них наше внимание обратила реакция пользователей соцсетей. Увы, сладкий родственник вишни не одинок в этом вопросе. Клубника тоже в 2020 г. попала под пристальное внимание блогеров. Итак, три вида клубничных мародёров.

Кивсяк — это маленькая многоножка, которая обычно паразитирует на опавших плодах. Но в случае недостаточной влажности почвы членистоногое может поселиться и в зреющей ягоде. Кивсяки, что интересно, существа токсичные. При контакте с потенциальным врагом животное выделяет пахучий фермент, который является аллергеном. Впрочем, вредного вещества мало, чтобы отравить человека.

Нематода Pratylenchus coffeae — небольшие желтоватые черви длиной до 2 см. Поражает не только клубнику, но и бананы с картофелем. В отличие от кивсяков нематод очень сложно заметить невооружённым глазом. Скорее всего, они обнаружатся случайно на фоне тёмной посуды. Нематода — уже не такое безвредное создание. В ряде случаев при проглатывании червь может вызвать у человека гельминтоз. Проще говоря, могут появиться глисты.

Также в клубнике водятся совсем крошечные личинки дрозофилы сузуки. Именно их сегодня боится весь мир, благодаря нескольким видео из TikTok. Шриянка Лахири, энтомолог и доцент Университета Флориды, говорит , что человеку не надо вызывать скорую при осознании, что он съел несколько червивых ягод. По её словам, люди едят клубнику с личинкам веками и никаких катастроф из-за этого не случалось. — Нет никаких известных побочных эффектов от употребления этих насекомых в пищу, — говорит эксперт.

Роспотребнадзор при выборе клубники рекомендует обратить внимание на цвет плодов. Если имеются пятна, стоит воздержаться от покупки. Также не лишним будет понюхать клубнику — здоровая еда обладает насыщенным ягодным ароматом. Перед употреблением клубнику нужно помыть. Можно даже замочить в слабом растворе уксуса (столовая ложка на литр) на три-пять минут. Это поможет увеличить срок хранения. В случае опасения съесть насекомое Шриянка Лахири рекомендует замочить ягоду на 20–30 минут в воде. Жидкость заставит червей покинуть плод.

Червивый Blackberry

К слову, о TikTok. Что-то нам подсказывает, что, когда наступит сезон ежевики, в соцсети сенсационные видеоролики появятся и про жителей этой ягоды. Причём паниковать снова начнут американцы. Вот почему.

Червячками, вылезшими из черники, снова окажутся личинки дрозофилы сузуки. От них чаще всего страдают Штаты, потому что именно там они хорошо прижились после того, как в 1985 г. насекомое в Новый Свет из Юго-Восточной Азии завёз ботаник Лютер Бербанк. Особенно часто назойливая муха атакует американских фермеров с 2008 года.

Кроме клубники и ежевики, от личинок вредителя страдают ещё малина и вишня. Выгонять личинок из плодов специалисты рекомендуют по той же схеме — замачивать в воде.

Миф про дырявые яблоки

Червивое яблоко — это классика жанра. Несмотря на то что наличие жизни в яблоке является меньшим откровением, чем паразиты в ягодах, многие люди до сих пор относятся к этому явлению недоверчиво. Интересуются, кто именно селится в хрустящих фруктах и опасны ли эти пришельцы для ЖКТ. Рассказываем.

В большинстве случаев червь в яблоке является личинкой бабочки-плодожорки. Червь розовый, с чёрной головкой и длиной не более 18 мм. Следы их проникновения в яблоко зачастую видны невооружённым глазом — это круглые отверстия с подсохшими или подгнившими коричневыми краями.

Что сулит употребление оных тварей в пищу? Смертельную опасность! Но только для червей. У человека же не случится даже расстройства желудка.

Интереснее в истории с червивыми яблоками другое. Многие считают, что если плод с начинкой, то он самый натуральный. Дескать, в яблоко, обработанное пестицидами, личинка бабочки не полезет. Это миф. Химическую обработку, скорее всего, прошли обе яблони. Но в разные периоды: дерево с чистыми плодами вовремя, а с червивыми — поздно. Поэтому единственное, о чём говорит наличие червей в яблоках, так это о плохом уходе за растением.

Яблочная плодожорка нередко откладывает свои личинки также в грушах, персиках и сливах.

Слива лиловая, спелая... Червивая

К слову, о сливах. Мы не просто так поставили сливу на последнее место. Ведь в случае с этим фруктом яблочной плодожорке часто приходится конкурировать с другим вредителем — сливовой плодожоркой.

Это более мелкая, но не менее вредная бабочка, личинки которой, как несложно догадаться, питаются внутренностями слив. Личинки вылупляются через 7–11 дней. Представляют из себя грязно-белых червяков, которые редко вырастают больше 15 мм.

Как и в случае с личинками яблочной плодожорки, отравиться детьми сливовой плодожорки нельзя. Однако употреблять заражённые плоды всё равно не стоит. Личинки заполняют полость сливы своими экскрементами, что запускает процесс гниения. Идентифицировать испорченный фрукт при рассмотрении просто. Нужно искать отверстия. Зачастую они располагаются рядом с плодоножкой.

Кроме сливы, сливовая плодожорка атакует ещё абрикос, персик, тёрн и алычу.

***

На самом деле личинки подавляющего большинства насекомых-вредителей довольно безопасны для людей. Да, они портят аппетит и вкус продукта, но случайное проглатывание почти всегда не приведёт даже к диарее.