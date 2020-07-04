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Ветеринары нашли в желудке собаки так много мячиков для гольфа, что хозяин с трудом поверил в это

Любитель гольфа Нил Тейлор из Весторпа, Британия, часто брал своего пса на игры. Увидев, во что превратился желудок его питомца, мужчина решил, что своих ошибок не повторит никогда.

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Фото © Twitter / DailyMirror

В прошлом месяце 10-летний шнауцер по кличке Алфи потерял сознание во время игры в гольф. Спустя время, когда бедняга играл на заднем дворе, его вырвало четырьмя гольф-мячиками, и после этого лучше ему не становилось. Стало понятно, что большая часть мячей осталась у него в желудке. Без хирургического вмешательства пёс долго бы не прожил. Заботливые хозяева тут же повезли пёселя в ветклинику.

Фото © Twitter / DailyMirror

Прежде чем проводить операцию, врачи отправили пса на рентген. Снимок поразил не только медработников, но и хозяина. В желудке пса было столько мячей, что и посчитать было невозможно. В срочном порядке мохнатого пациента повезли в операционную.

Фото © Twitter / DailyMirror

Когда из бедняги извлекли все инородные тела, у врачей уже не оставалось вопросов, почему собаке стало плохо. В желудке было 26 мячиков для гольфа. Сейчас Алфи восстанавливается после операции дома, пока за ним внимательно следит его семья. Вряд ли теперь у пса получится перекусить его любимым лакомством, ведь на операцию ушло немало денег, пишет Mirror.

Операция вышла в 2500 фунтов стерлингов, но страховка покрыла часть. Мне пришлось выплатить около тысячи, но этот пёс стоит каждого потраченного пенни. Я всегда говорю, что он мой сын. Приятно, что он снова ведёт себя по-обычному игриво. Но теперь он будет ходить со мной в наморднике

Нил Тейлор

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