В прошлом месяце 10-летний шнауцер по кличке Алфи потерял сознание во время игры в гольф. Спустя время, когда бедняга играл на заднем дворе, его вырвало четырьмя гольф-мячиками, и после этого лучше ему не становилось. Стало понятно, что большая часть мячей осталась у него в желудке. Без хирургического вмешательства пёс долго бы не прожил. Заботливые хозяева тут же повезли пёселя в ветклинику.
Прежде чем проводить операцию, врачи отправили пса на рентген. Снимок поразил не только медработников, но и хозяина. В желудке пса было столько мячей, что и посчитать было невозможно. В срочном порядке мохнатого пациента повезли в операционную.
Когда из бедняги извлекли все инородные тела, у врачей уже не оставалось вопросов, почему собаке стало плохо. В желудке было 26 мячиков для гольфа. Сейчас Алфи восстанавливается после операции дома, пока за ним внимательно следит его семья. Вряд ли теперь у пса получится перекусить его любимым лакомством, ведь на операцию ушло немало денег, пишет Mirror.
Операция вышла в 2500 фунтов стерлингов, но страховка покрыла часть. Мне пришлось выплатить около тысячи, но этот пёс стоит каждого потраченного пенни. Я всегда говорю, что он мой сын. Приятно, что он снова ведёт себя по-обычному игриво. Но теперь он будет ходить со мной в наморднике
Нил Тейлор
WOW-animals
Ветеринары нашли в желудке собаки так много мячиков для гольфа, что хозяин с трудом поверил в это
сегодня в 11:00
Хозяйка услышала мяуканье из стиральной машинки и пришла в ужас — та работала уже несколько минут
вчера в 13:20
Щенок стал абсолютным феноменом в Сети, ведь, с одной стороны, он такса, а с другой — далматинец
01 июля, 14:00