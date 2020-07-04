Ветеринары нашли в желудке собаки так много мячиков для гольфа, что хозяин с трудом поверил в это

В прошлом месяце 10-летний шнауцер по кличке Алфи потерял сознание во время игры в гольф. Спустя время, когда бедняга играл на заднем дворе, его вырвало четырьмя гольф-мячиками, и после этого лучше ему не становилось. Стало понятно, что большая часть мячей осталась у него в желудке. Без хирургического вмешательства пёс долго бы не прожил. Заботливые хозяева тут же повезли пёселя в ветклинику.

Фото © Twitter / DailyMirror

Прежде чем проводить операцию, врачи отправили пса на рентген. Снимок поразил не только медработников, но и хозяина. В желудке пса было столько мячей, что и посчитать было невозможно. В срочном порядке мохнатого пациента повезли в операционную.

Фото © Twitter / DailyMirror

Когда из бедняги извлекли все инородные тела, у врачей уже не оставалось вопросов, почему собаке стало плохо. В желудке было 26 мячиков для гольфа. Сейчас Алфи восстанавливается после операции дома, пока за ним внимательно следит его семья. Вряд ли теперь у пса получится перекусить его любимым лакомством, ведь на операцию ушло немало денег, пишет Mirror.