Игра с палкой обернулась ужасными последствиями для собаки, о которых никто из хозяев не догадывается

Все владельцы собак знают, как сильно их питомцы любят играть с палками. Но вряд ли кто-то задумывался о том, какую опасность они в себе несут. Джемма Хаммертон из Англии теперь дважды подумает, прежде чем выбрать игрушку для своего пса.

Несколько месяцев назад Джемма Хаммертон из Уилленхолла как обычно вышла на прогулку со своим пятилетним джек-рассел-терьером по кличке Марли. Решив немного поиграть с псом, девушка бросила вдаль палку, чтобы тот принёс её обратно. Питомец ринулся за игрушкой, но обратно уже не вернулся. Когда британка поняла, что что-то не так, она подбежала к нему и увидела, что тонкая ветка пробила собаке горло.

Это была абсолютно обычная прогулка, когда брошенная мной палка вонзилась в землю острым концом вверх. Марли побежал за ней, но не смог остановиться вовремя, и палка впилась в его пасть Джемма Хаммертон

Фото © Mercury

Когда я подбежала, он отчаянно пытался достать палку своими лапами, и в панике я решила вытащить её. Из его горла текла кровь, а он просто перестал подавать признаки жизни. В тот момент я была уверена, что он мёртв, а палка прошла через горло. Я была в истерике, я как будто теряла ребёнка Джемма Хаммертон

Это был выходной день, поэтому большинство ветеринарных были закрыты. Джемме пришлось везти умирающего пса в единственную работающую больницу для животных в соседнем городке. Марли зашили рану, дали обезболивающие и антибиотики. Но на этом история не закончилась — через два месяца псу снова потребовалась операция. Из-за того что в горле остались частички палки, рана не могла по-хорошему зажить.

Фото © Mercury

Сейчас Марли полностью выздоровел, но Джемма рассказывает, что ему ещё повезло. Теперь девушка при всякой возможности предупреждает владельцев собак об опасности самых обычных веток, с которыми питомцы любят играть, пишет Metro.