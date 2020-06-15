Игра с палкой обернулась ужасными последствиями для собаки, о которых никто из хозяев не догадывается

Несколько месяцев назад Джемма Хаммертон из Уилленхолла как обычно вышла на прогулку со своим пятилетним джек-рассел-терьером по кличке Марли. Решив немного поиграть с псом, девушка бросила вдаль палку, чтобы тот принёс её обратно. Питомец ринулся за игрушкой, но обратно уже не вернулся. Когда британка поняла, что что-то не так, она подбежала к нему и увидела, что тонкая ветка пробила собаке горло.

Это была абсолютно обычная прогулка, когда брошенная мной палка вонзилась в землю острым концом вверх. Марли побежал за ней, но не смог остановиться вовремя, и палка впилась в его пасть Джемма Хаммертон

Фото © Mercury

Когда я подбежала, он отчаянно пытался достать палку своими лапами, и в панике я решила вытащить её. Из его горла текла кровь, а он просто перестал подавать признаки жизни. В тот момент я была уверена, что он мёртв, а палка прошла через горло. Я была в истерике, я как будто теряла ребёнка Джемма Хаммертон

Это был выходной день, поэтому большинство ветеринарных были закрыты. Джемме пришлось везти умирающего пса в единственную работающую больницу для животных в соседнем городке. Марли зашили рану, дали обезболивающие и антибиотики. Но на этом история не закончилась — через два месяца псу снова потребовалась операция. Из-за того что в горле остались частички палки, рана не могла по-хорошему зажить.

Фото © Mercury

Сейчас Марли полностью выздоровел, но Джемма рассказывает, что ему ещё повезло. Теперь девушка при всякой возможности предупреждает владельцев собак об опасности самых обычных веток, с которыми питомцы любят играть, пишет Metro.