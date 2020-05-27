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Хозяйка предостерегла остальных, назвав комнатное растение, из-за которого погиб её любимый пёс

Недавно американка Кейт Вагнер поделилась душераздирающей историей о своей "милой малышке Лили". Французский бульдог девушки умер у неё на руках из-за простого незнания, что не все комнатные растения безопасны для животных.

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В "Фейсбуке" набирает популярность пост, который, должно быть, спасёт не одну жизнь. Кейт Вагнер из Милуоки, США, рассказала, как погибла её собака, съев несколько листов растения, которое нередко можно встретить в домах. Малышка Лили отравилась соком саговника, также известного как цикас революта.

Наша милая малышка Лили погрызла одно из моих комнатных растений и потом почти неделю была на грани жизни и смерти. Сейчас она дома с трубкой для кормления и жёстким режимом приёма лекарств с 7 до 12 часов утра ежедневно. Много слёз пролито, денег потрачено... И всё из-за растения за пять долларов

Кейт Вагнер

Фото © Facebook / Kate Wagner

Ветеринарная скорая помощь боролась за жизнь бульдога, но через несколько дней дорогостоящего лечения, кормления через трубку и строгого графика приёма лекарств пёс умер. "Она сопротивлялась так же упорно, как и любила нас. И даже успела немного повеселиться прямо перед тем, как у неё совсем закончились силы бороться. Мы любили её и заботились так сильно, как только могли. Мы невероятно опустошены", — написала Кейт в посте в "Фейсбуке".

Но девушка не только ищет поддержки: в публикации она умоляет владельцев домашних животных внимательно изучать каждое комнатное растение, которое они собираются купить, ведь оно может привести к фатальным последствиям.

Если вы любитель комнатных растений, перед покупкой изучите то, что собираетесь принести к себе домой. Даже если вы думаете, что домашнее растение находится в безопасном месте, пронырливые маленькие лапки всё равно могут угодить в неприятности. Не стесняйтесь делиться этой историей. Вы можете просто спасти жизнь

Кейт Вагнер

Фото © Facebook / Kate Wagner

Лили погибла из-за саговника, который можно встретить в тропической среде, но в последнее время он всё чаще встречается в роли комнатного растения. Несмотря на свою красоту, он очень токсичен как для собак, так и для кошек. Причина — высокое содержание циказина, вещества, которое может вызвать тяжёлую печеночную недостаточность.

К сожалению, это далеко не единственное растение, которое может навредить вашему питомцу.

Фото © Facebook / Kate Wagner

В Metro составили список растений, токсичных для домашних животных:

  • лилия;
  • амариллис;
  • афеландра;
  • азалия;
  • клещевина;
  • монстера деликатесная;
  • хризантема;
  • шлюмбергера;
  • кодиеум;
  • цикламен;
  • диффенбахия;
  • колоказия;
  • омела;
  • сыть зонтичная;
  • афеландра оттопыренная;
  • саговник;
  • молочай красивейший;
  • алоэ.

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