Хозяйка предостерегла остальных, назвав комнатное растение, из-за которого погиб её любимый пёс

В "Фейсбуке" набирает популярность пост, который, должно быть, спасёт не одну жизнь. Кейт Вагнер из Милуоки, США, рассказала, как погибла её собака, съев несколько листов растения, которое нередко можно встретить в домах. Малышка Лили отравилась соком саговника, также известного как цикас революта.
Наша милая малышка Лили погрызла одно из моих комнатных растений и потом почти неделю была на грани жизни и смерти. Сейчас она дома с трубкой для кормления и жёстким режимом приёма лекарств с 7 до 12 часов утра ежедневно. Много слёз пролито, денег потрачено... И всё из-за растения за пять долларов
Кейт Вагнер
Ветеринарная скорая помощь боролась за жизнь бульдога, но через несколько дней дорогостоящего лечения, кормления через трубку и строгого графика приёма лекарств пёс умер. "Она сопротивлялась так же упорно, как и любила нас. И даже успела немного повеселиться прямо перед тем, как у неё совсем закончились силы бороться. Мы любили её и заботились так сильно, как только могли. Мы невероятно опустошены", — написала Кейт в посте в "Фейсбуке".
Но девушка не только ищет поддержки: в публикации она умоляет владельцев домашних животных внимательно изучать каждое комнатное растение, которое они собираются купить, ведь оно может привести к фатальным последствиям.
Если вы любитель комнатных растений, перед покупкой изучите то, что собираетесь принести к себе домой. Даже если вы думаете, что домашнее растение находится в безопасном месте, пронырливые маленькие лапки всё равно могут угодить в неприятности. Не стесняйтесь делиться этой историей. Вы можете просто спасти жизнь
Кейт Вагнер
Лили погибла из-за саговника, который можно встретить в тропической среде, но в последнее время он всё чаще встречается в роли комнатного растения. Несмотря на свою красоту, он очень токсичен как для собак, так и для кошек. Причина — высокое содержание циказина, вещества, которое может вызвать тяжёлую печеночную недостаточность.
К сожалению, это далеко не единственное растение, которое может навредить вашему питомцу.
В Metro составили список растений, токсичных для домашних животных:
- лилия;
- амариллис;
- афеландра;
- азалия;
- клещевина;
- монстера деликатесная;
- хризантема;
- шлюмбергера;
- кодиеум;
- цикламен;
- диффенбахия;
- колоказия;
- омела;
- сыть зонтичная;
- афеландра оттопыренная;
- саговник;
- молочай красивейший;
- алоэ.
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