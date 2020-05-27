Хозяйка предостерегла остальных, назвав комнатное растение, из-за которого погиб её любимый пёс

В "Фейсбуке" набирает популярность пост, который, должно быть, спасёт не одну жизнь. Кейт Вагнер из Милуоки, США, рассказала, как погибла её собака, съев несколько листов растения, которое нередко можно встретить в домах. Малышка Лили отравилась соком саговника, также известного как цикас революта.

Наша милая малышка Лили погрызла одно из моих комнатных растений и потом почти неделю была на грани жизни и смерти. Сейчас она дома с трубкой для кормления и жёстким режимом приёма лекарств с 7 до 12 часов утра ежедневно. Много слёз пролито, денег потрачено... И всё из-за растения за пять долларов

Ветеринарная скорая помощь боролась за жизнь бульдога, но через несколько дней дорогостоящего лечения, кормления через трубку и строгого графика приёма лекарств пёс умер. "Она сопротивлялась так же упорно, как и любила нас. И даже успела немного повеселиться прямо перед тем, как у неё совсем закончились силы бороться. Мы любили её и заботились так сильно, как только могли. Мы невероятно опустошены", — написала Кейт в посте в "Фейсбуке".

Но девушка не только ищет поддержки: в публикации она умоляет владельцев домашних животных внимательно изучать каждое комнатное растение, которое они собираются купить, ведь оно может привести к фатальным последствиям.