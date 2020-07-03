Лайф узнал подробности пьяной ссоры, из-за которой 6-летняя девочка схватилась за нож — видео

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Лайф узнал причину пьяной ссоры с дракой в Екатеринбурге, во время которой 6-летняя девочка схватила в руки нож, чтобы защитить маму. Бывший сожитель местной жительницы требовал с неё деньги за пиво, а потом его приятель и вовсе решил поцеловать женщину.

Раиса М. живёт вместе с 6-летней дочкой и работает швеёй. К ним в гости периодически заходит бывший сожитель женщины. Так и случилось в тот роковой день. Мужчина пришёл, выпил пива и уснул. Проснувшись, он начал требовать с экс-возлюбленной деньги за алкоголь, но та ему упорно отказывала. Для того чтобы разобраться в ситуации, мужчина позвал своего приятеля, который попытался поцеловать Раису. Она его оттолкнула. После этого и началась потасовка.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что 6-летняя малышка берёт в руки нож, чтобы защитить маму, и даже пытается разнять дерущихся взрослых. Ребёнок кричит и плачет от страха, а один из мужчин оскорбляет её и угрожает службами опеки. Полицию вызвал сосед, услышавший крики.

На маму девочки составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. По данным нашего источника, ранее Раиса не привлекалась к административной ответственности и не стояла на учёте в полиции. Снимавший видео Александр получил протокол о несоблюдении административных ограничений.

Напомним, шокирующие кадры пьяного конфликта в Екатеринбурге появились в Интернете. В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что начали проверку после публикации видеоролика. По данным органов следствия, малолетняя девочка была поставлена в условия, угрожающие её физическому и психическому здоровью.