Его кредо — эффективная многозадачность. На что способен ультрабук ASUS ZenBook Duo с двумя экранами?

Дизайн и эргономика

ZenBook Duo без каких-либо натяжек можно назвать компактным. Габариты модели составляют 323х223х19,9 мм. Толщина хоть и не самая маленькая на рынке, но остальные параметры (при четырнадцатидюймовом-то экране) — наше уважение. А всё благодаря минимальным рамкам экрана, ширина которых по бокам — 3,5 мм, а сверху — 6 мм.

Вес — полтора килограмма. Достойный результат при батарее на 70 Втч и наличии второго дисплея. Для сравнения: прошлогодний ZenBook Pro Duo ровно на один килограмм тяжелее. В общем, таская новинку каждый день в рюкзаке или портфеле, спину не загубишь. Да и на коленях держать машинку удобно.

Материалы корпуса — металл и пластик. Качество сборки — отменное. Ничего не люфтит и не скрипит. Дизайн минималистичный и сдержанный. Самое броское, что есть, — это глянцевые буквы на крышке, которые складываются в слово ASUS. На каком-нибудь деловом совещании миллиардеров с такой машинкой появиться будет совсем не стыдно.

К слову, о крышке. Она открывается с небольшим усилием и плотно прилегает к топкейсу за счёт магнитов и резиновой прокладки, проложенной по внутреннему периметру. Непосредственно ASUS утверждает о военном стандарте MIL-STD 810G.

Объясняем, что это значит. Тесты военного стандарта позволяют говорить о повышенной прочности и надёжности в обычных условиях использования: например, ноутбуки должны работать при более широком диапазоне влажности, температур и высоты над уровнем моря, выдерживать больший диапазон физических воздействий (ударов и падений), чем обычно принято для ноутбуков массового рынка, что продлевает срок беспроблемной эксплуатации устройства.

Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 3

Но при этом ASUS не заявляет параметров, характерных для ноутбуков в промышленном или военном исполнении — пылезащиты, влагозащиты или способности устойчиво работать в тех условиях, в которых потребительская техника работать вообще не должна (грязь, дождь или мороз). Поэтому та же резиновая прокладка экрана действительно помогает ноутбуку лучше справляться с физическими нагрузками в виде сдавливания или падений. От пыли и мусора она не защищает.

Фирменный шарнир ErgoLift при раскрытии автоматически превращается в подставку. Получается уклон, при котором даже на местной специфической клавиатуре кисти рук располагаются удобно.

Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 2

Что специфичного в клавиатуре? Её расположение. Из-за большого ScreenPad Plus, о котором подробно написано ниже, она смещена вплотную к нижней части топкейса. У других лэптопов обычно на этом месте располагаются тачпад и бесполезные наклейки. Особенная клавиатура переехала в линейку ZenBook из игровой серии ROG Zephyrus. В ней, если нам не изменяет память, подобное решение используется с 2017 года.

На первый взгляд, клавиатура ZenBook Duo кажется не очень удобной. Но во время работы довольно быстро адаптируешься под нетривиальное расположение органа управления. Удобнее всего с ним, впрочем, работать за столом, нежели сидя на диване или лёжа на кровати.

Тачпад тоже может вызвать удивление у незнакомых с продукцией ASUS пользователей. Он здесь гораздо меньше, чем у большинства других ноутбуков, смещён вправо и имеет две физические кнопки. С размером каких-либо непреодолимых трудностей у нас не возникло. В кнопки мы и вовсе влюбились, поскольку процент некорректного распознавания жестов с ними стремится к нулю.

Интерфейсы. Слева — разъём для зарядки, HDMI, USB-A и USB-C. Оба слота версии 3.1. Справа — USB-A 3.1, гибридный разъём для наушников и микрофона, картридер для MicroSD. Джентльменский, так сказать, набор.

Экран и звук

Экранов, повторимся, здесь целых два. Параметры основного: диагональ — 14 дюймов, разрешение — Full HD, тип матрицы — IPS, углы обзора — 178 градусов. Претензий к качеству изображения нет. Дисплей контрастный и обладает умеренным запасом яркости. Охват палитры sRGB — 100%.

Параметры ScreenPad Plus: диагональ — 12,6 дюйма, разрешение — Full HD, углы обзора — 178 градусов. Поддерживается управление стилусом. Последний, правда, в комплект не кладут. Что, наверное, к лучшему, так как его наличие обязательно сказалось бы на цене. Да и без него тем не менее неплохо — ScreenPad реагирует и на касания пальцами.

За звук отвечает пара громких динамиков, расположенных под углом. Они одновременно смотрят и в стол, и немного вбок. Звучат громко и чётко. Басов выдают на удивление щедро. В общем, работа специалистов harman/kardon слышна. Не зря их лого красуется на корпусе, не зря.

ScreenPad Plus

© LIFE/Татьяна Руденко

Не отходя далеко от экранов, поговорим о функциональности дополнительного устройства ввода-вывода — ScreenPad Plus. Не знаем наверняка, но хочется думать, что оная фича является развитием идеи "трогательной полоски", которую ASUS подглядела сами знаете у кого. Причём развили тайваньцы эту идею удачно. Ведь ScreenPad Plus — не только эффектное, но и очень эффективное дополнение.

Начнём с того, что у экрана есть собственное программное обеспечение ScreenXpert, которое и делает сенсорную панель чудесным помощником. Но даже без него ScreenPad Plus полезен. Как минимум тем, что на него по умолчанию можно переносить открытые окна, размер которых автоматически адаптируется под нестандартное соотношение сторон. Скидывать туда открытые заметки, рабочие чаты или окна почтовых клиентов — одно удовольствие.

Теперь к самым полезным функциям ScreenXpert: — Quick Key. Выводит в правую часть экрана иконки горячих комбинаций клавиш вроде ctrl+с и ctrl+v. На иконки можно нажимать пальцем. Это удобно как минимум потому, что вместо нажатий двух клавиш можно делать всего один тап. Кроме комбинаций Hot Keys под иконки можно отвести быстрый запуск штатных программ Windows. Например, открывать настройки.

— Task Swap. Меняет содержимое экранов в один клик. Под эту функцию выделена даже отдельная клавиша. Тоже удобно. С утра многие проверяют рабочую почту и соцсети. Проверили? Перетащили их на нижний экран. На основном запускаем рабочие утилиты. Появилась свободная минутка? Жмём Task Swap — и на основном экране уже почта и соцсети.

— Task Group. Позволяет создать несколько пресетов для дополнительного экрана. Например: первый — для быстрых команд, второй — для соцсетей и почты, третий — для чего-нибудь ещё. Меняются они при необходимости за секунды.

— ViewMax. Многие предпочитают скроллить веб-страницы и ленты новостей на смартфонах, потому что у них, в отличие от лэптопов и десктопов, экраны вытянуты вертикально, а не горизонтально. На вертикальных экранах помещается больше информации. Так вот, опция ViewMax позволяет объединить два экрана ZenBook Duo под одну задачу. Например, под отображение браузера. Получается почти как на смартфонах.

— Organizer. Делит ScreenPad Plus на две рабочие области, сплит-скрин.

— App Navigator. Выполняет функцию менеджера задач. В этом режиме ScreenPad перманентно отображает список открытых окон, из которых можно тапом активировать любое.

Кому пригодится ScreenPad Plus? Да всем. У журналиста к концу дня в браузере может набраться больше десятка вкладок. Выносим категории страниц с информацией на менее актуальную тему в новое окно браузера, а само окно — на ScreenPad.

У фотографа внизу расположится окно файлового менеджера с миниатюрами фотографий, а сверху — фото, развёрнутое на полный экран. Сортировка снимков становится удобнее.

Режиссёр монтажа или звукорежиссёр с удовольствием вынесет на второй экран таймлайн или панель инструментов.

Геймер откроет на большом экране игру, а на маленьком оставит окно видеопрохождения.

Фото © LIFE/Татьяна Руденко

Рядовой пользователь отведёт главный экран под YouTube или Netflix, а дополнительный — для чата с близким человеком, который в другом месте смотрит тот же сериал.

Сценариев может быть в разы больше. Всё упирается только в запрос пользователя. ZenBook Duo со ScreenPad, нам кажется, подстроится под что угодно.

Производительность и автономность

Сразу оговоримся, что ZenBook Duo — мощная машина. Но для сверхтребовательных профессиональных задач вроде рендеринга получасового видео в 4К или запуска последних игр на максимальных настройках графики не годится. Под эти нужды лучше присмотреться к ZenBook Pro Duo.

Характеристики: процессор — Intel Core i7-10510U десятого поколения;

графический ускоритель — NVIDIA GeForce MX250 (2 Гб RAM типа GDDR5)+Intel UHD Graphics 620;

оперативная память — 16 Гб (2 планки по 8 Гб);

постоянная память — 1 ТБ типа SSD.

Всего этого с головой хватает для повседневной работы с утилитами из пакета Microsoft Office, а также для прожорливых веб-версий сервисов от Google. Как журналисты, отметим выдающуюся стабильность Zenbook Duo при работе с Google Chrome. Повторимся, нам часто приходится держать открытыми десятки вкладок в нескольких окнах. Браузер в таком режиме загружает всю оперативную память вмиг, что зачастую ведёт к неприятным подлагиваниям. ZenBook же несколько рабочих дней от начала и до конца выдержал стоически.

Насчёт работы с графикой. Работали в PhotoShop — всё хорошо. Насчёт редактирования видео, увы, ничего дельного не скажем. Однако отметим, что в командировках выгоняли "колбасу" с прямой склейкой и на более слабом лэптопе. Поэтому уверены, что ASUS с такой задачей тоже справится.

С играми придётся аппетит поумерить. NVIDIA GeForce MX250 можно охарактеризовать как угодно, но только не геймерской видеокартой. Впрочем, из игр "Ведьмак-3", GTA V и FarCry 5 на минимальных настройках графики выжать комфортный фреймрейт нам удалось.

Автономность у ASUS ZenBook Duo для Windows-ноутбуков колоссальная. Видео — около восьми часов. В играх — почти два часа. При работе двух дисплеев с умеренной нагрузкой — больше пяти часов. При виде этих цифр наверняка напряглись даже фанаты Apple.

Единственное, что в данном аспекте слегка разочаровало, это скорость зарядки. Штатный блок питания на 65 Вт заряжает аккумулятор на 70 Втч от 0% до 100% около двух с половиной часов.

Впрочем, такой интервал кажется большим только на фоне смартфонов, к которым мы привыкли. Лучшие из них до отсечки заправляются за полчаса с копейками.

Фото © LIFE/Татьяна Руденко

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ASUS ZenBook Duo стоит 99 999 рублей. Это верхняя планка того, что принято называть средним ценовым диапазоном. Дорого ли это? Нам кажется, что цена умеренная.

Особенно ввиду того, что ZenBook Duo с его ScreenPad Plus даёт уникальный пользовательский опыт. Опыт, который ещё доступен только в Pro-версии — стоит уже в районе 200 000 рублей.

Стоит ли ScreenPad Plus внимания? Да, если ZenBook Duo подбирается для работы. Мобильной и офисной. Кредо этого устройства — эффективная многозадачность. ScreenPad Plus его оправдывает.

К гиперфункциональности дополнительного экрана быстро привыкаешь. При возвращении на обычный лэптоп нам недолго, но всё же не хватало настроенных пресетов ZenBook Duo.