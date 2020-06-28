Как выбрать беспроводные наушники в 2020 году. 4 совета, чтобы не выбросить деньги

Беспроводные наушники делают всё, чтобы мы относились к ним максимально привередливо. Выбор и конечное впечатление слишком сильно зависят от ряда факторов, начиная от марки смартфона и заканчивая сценариями использования. Впрочем, при любых запросах стоит знать, какими бывают эти аксессуары и на какие характеристики точно нужно обратить внимание.

Форм-фактор: их четыре, выбирайте наиболее удобные наушники

Беспроводные затычки бывают двух типов — вкладыши и с силиконовыми наконечниками. Так делятся полностью беспроводные аксессуары и с шейным ободом. У обоих есть свои плюсы и минусы.

Вкладыши благодаря своей конструкции неплотно прилегают к уху. Так в ушной раковине не создаётся вакуум — вы не будете испытывать давление, а окружающие шумы будут слышны лучше. Недостаток — ненадёжная фиксация в ухе и невозможность реализовать эффективную систему активного шумоподавления.

Вакуумные наушники надёжно фиксируются в ухе, если подобрать правильную насадку. Минус такой конструкции — из-за амбушюров в ушной раковине создаётся вакуум, некоторым пользователям может быть некомфортно.

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А ещё есть накладные и полноразмерные. Они могут показаться одинаковыми, но есть принципиальные различия. Впрочем, их объединяет один плюс — более качественная шумоизоляция.

Суть накладных аксессуаров: к ушам прикладываются два наушника, соединённые между собой оголовьем. Вам понравится, если вы не хотите вставлять что-то в ушной канал. Минусы у них тоже есть. Например, накладные наушники сдавливают ухо.

Полноразмерные устройства закрывают ухо полностью, помещая его в себя. Отличаются более высоким качеством звука. Мембрана вкладышей и затычек обычно имеет размер 10 мм, у накладных — до 20 мм. У полноразмерных же он составляет около 30 мм, а у некоторых профессиональных устройств может достигать 70 мм.

Кодеки: есть один универсальный и есть остальные

Этот пункт кажется самым сложным. Но если отбросить всю лишнюю информацию, необходимую только гикам и профессионалам, то ситуация окажется простой.

Независимо от форм-фактора наушников смотрите, чтобы у вашего устройства поддерживался atpX. Он воспроизводит звук с потерей качества, но незначительной. Кодек не передаёт только те звуки, которые не воспринимает человеческое ухо. Он лучше всех подходит для стриминговых сервисов и поддерживается на всех операционных системах: iOS, Android, Windows, macOS.

Альтернатива ему AAC. Но у него есть минус — отсутствие поддержки на Windows. Поэтому, если у вас компьютер на macOS, смело берите устройство с ним. Но даже так лучше взять с atpX, потому что этот кодек более универсальный.

Синхронизация с двумя и более устройствами: чтобы не было проблем с подключением

На конференции WWDC 2020 компания Apple показала новые возможности AirPods и Beats. Теперь они автоматически подключаются к сопряжённым устройствам в зависимости от их активности.

Позвонили на iPhone — наушники соединились с ним. Начали смотреть фильм на iPad — аксессуары автоматически переключились на планшет. Начали видеоконференцию на Mac — AirPods соединились с компьютером. Так вы забудете о кнопке питания, вам не придётся тратить время, чтобы отключить наушники от одного устройства и подключить к другому.

Теперь в экосистеме AirPods и Beats работают эталонно. Впрочем, это не единственные наушники, способные подключаться к нескольким устройствам одновременно. К примеру, Jabra Elite 75t и Samsung Galaxy Buds умеют сопрягаться сразу с двумя девайсами. Так вы сильно упростите себе жизнь. Это называется режим multipoint.

Стоит ли покупать наушники Apple (AirPods и Beats), если у меня Android?

Только две модели — AirPods Pro и Beats Powerbeats Pro. Обе имеют преимущества, с которыми они смотрятся предпочтительно с любым устройством независимо от операционной системы.

Фишка AirPods Pro — эргономичность. Они идеально прилегают к ушной раковине, а сенсоры на хвостиках с Force Touch обеспечивают отсутствие рандомных нажатий. Чтобы переключить трек или остановить воспроизведение, нужно с усилием нажать на них, поэтому их можно спокойно поправлять в ухе.

Beats Powerbeats Pro интересны дополнительными креплениями и жёстким чехлом, с таким форм-фактором обычно идут мягкие. Крепление с внешней стороны ушной раковины делает их идеальными наушниками для спорта — они точно не выпадут, несмотря на вашу подвижность.

Есть и другие Beats и AirPods, но они предпочтительны только для пользователей iPhone из-за процесса сопряжения: откройте зарядный кейс или зажмите кнопку питания (в зависимости от форм-фактора) — и на экране появится анимация, а система предложит сопряжение. На Android так нельзя.

А помимо удобства использования у них нет плюсов. У большинства конкурентов лучше звук и выше автономность. Поэтому берите их, только если у вас iPhone. Для остальных случаев выбрали для вас три модели, опыт использования которых имеем сами.

Realme Buds Air. Лучшие среди доступных

Цена — 4990 рублей.

За эти деньги устройство предлагает достойный звук. Особенно качественные здесь низкие частоты, спасибо технологии Dynamic Bass Boost. Кроме того, здесь добавлены два микрофона и система шумоподавления Environment Noise Cancellation. Кодек — AAC, подойдёт всем устройствам, кроме компьютеров на Windows. Автономность не хуже, чем у флагманов, — до 17 часов непрерывно в режиме воспроизведения звука. Разъём — USB-C.

Jabra Elite 75t. Альтернатива AirPods

Цена — 11 990 рублей.

Возможно, лучшие TWS-наушники по соотношению цены и характеристик. Начнём с недостатков: у них нет активного шумоподавления, в плане звукоизоляции полагаться придётся на амбушюры и форму затычек. Зато у них хватает других плюсов. Jabra Elite 75t подключаются сразу к двум устройствам, у них хороший звук и автономность — до семи с половиной часов работы без кейса и до 28 часов — с ним. Единственное — в связке с компьютером на Windows звук будет некачественным, потому что тут кодек AAC, не поддерживаемый операционной системой Microsoft.

Sony WH-1000XM3. Дорогие и лучшие

Цена — 23 000 рублей.