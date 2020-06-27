Apple скопировала не все. 5 фишек Android, которые пригодились бы в iPhone

Компания из Купертино второй год подряд заимствует функции из Android для своей мобильной операционной системы. Нововведения действительно важные, но эти фишки сделали бы iOS еще удобнее.

Большинство инноваций в последних iOS скопированы с Android. С этим нельзя спорить

Какие функции появились в последних двух версиях iOS (13 и 14): ночной режим, вертикальный ползунок громкости, полноценный пункт управления с возможностью подключения к сетям Wi-Fi и устройствам по Bluetooth, виджеты на любой странице рабочего стола, режим «картинка в картинке», входящий вызов в виде уведомления.

Фото © Apple

Никто же не станет отрицать, что все они заимствованы из Android? Эти возможности Google изобрела за несколько лет до адаптации разработчиками Apple. И фанаты умоляли компанию из Купертино добавить их именно после сравнения интерфейса с «зеленым роботом».

В копировании нет ничего плохого. iOS и Android заимствуют друг у друга фишки, оболочки Android тоже. Это способствует развитию конкуренции и прогрессу индустрии.

Впрочем, в Купертино подглядели не все удобные возможности из Android. Есть ряд других, которые сделают операционную систему Apple еще удобнее. Их можно скопировать, а можно предложить альтернативы. Без них софт работает с ограничениями, и потенциал ваших смартфонов раскрывается не полностью.

Разделение экрана

Эта функция — альтернатива оконному режиму, появившемуся в iOS 14. Только реализована она чуть по другому — в этом случае на экран выводятся два приложения, и располагаются они в определенной области экрана статично.

Фото © Apple

У такой возможности есть свой плюс — с ней одно приложение не закрывает часть интерфейса другого. Так удобнее сверху смотреть видео, а снизу листать ленту новостей — вам не придется постоянно двигать окно с роликом.

Разделение экрана уже есть в iPadOS, поэтому его реализация на iPhone зависит от желания компании и разработчиков. На Android у пользователей есть выбор между ним и оконным режимом. Apple его не оставляет.

Клонирование иконок приложений

Эту возможность ценят люди с двумя и более аккаунтами в соцсетях и мессенджерах. По умолчанию, она позволяет клонировать только мессенджеры, в оболочке Xiaomi MIUI она реализована наилучшим образом — там можно скопировать иконку и привязать к ней второй аккаунт практически любого приложения.

Фото © Apple

Это экономит время пользователя — выходить и заново авторизовываться не нужно, переключиться между страницами в мультиаккаунте тоже. Достаточно выбрать одну из двух иконок, и вы сразу войдете на сайт с нужной вам учетной записью. Желательно реализовать возможность как на Xiaomi. Instagram, "Вконтакте", Telegram — в этих приложениях тоже можно иметь по два аккаунта. Тогда ограничений не будет.

Расширенная регулировка громкости

С момента выпуска iOS настройки звука совершенствовались один раз — в прошлом году ползунок стал отображаться вертикально, а не горизонтально, и в левом углу, а не во весь экран. Так, он стал удобнее визуально. И все. С новым ползунком громкости пользоваться айфоном комфортнее, но есть и другие моменты, которые нужно совершенствовать.

Например, возможность настроить значение громкости разных источников. В Android в специальном разделе настроек показаны эти параметры: вызовы, будильник, мультимедиа, мелодия звонка. Когда они перед глазами, пользователю проще сориентироваться — оценить, какой источник на каком значении работает и что нужно изменить.

В iOS же есть только один ползунок. И то, какой источник звука он регулирует, зависит от открытого приложения. Будильник в приложении будильника, вызов — при приеме вызова, в остальных случаях клавишами громкости настраивается мультимедиа. Это неудобно, важно, чтобы все настройки громкости были централизованы в специальном разделе.

Скрытие иконок

Эта возможность лучше всего реализована в Samsung One UI. Там вы можете скрыть иконки приложений, которыми не пользуетесь. Это позволяет очистить рабочий стол, оставив только нужные иконки.

Это решило проблему Android с оболочками, где установлены несколько пакетов фирменных приложений, которыми люди не пользуются. Но даже без них у каждого пользователя есть программы вроде бы нужные, но атрофированные. Со скрытием иконок они бы не вызывали проблем.

Хаотичное расположение иконок

До сих пор неясно, почему Apple не снимает это ограничение. Иконки можно расположить только одну за другой, одну вверху страницы рабочего стола и одну внизу нельзя, только гусеницей.