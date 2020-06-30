Как продлить жизнь старому смартфону. 5 способов ускорить его и избавиться от лагов

Со временем смартфон начинает работать медленно, и это нормально. Избавить устройство от старения нельзя, но замедлить его можно. Разобрались, что может быть причиной замедления устройства и появления в нём лагов.

Износ аккумулятора (касается прежде всего iPhone)

В конце 2017 года вокруг Apple разразился, возможно, самый масштабный скандал: компания призналась, что замедляла процессоры в старых iPhone. Пользователи обвинили компанию в том, что так она мотивирует пользователей чаще приобретать более свежие модели. "Жертв" оказалось слишком много — жизненный цикл айфона составляет три-четыре года, а замедление в устройстве активируется спустя год использования.

Компания поступила неправильно в том, что не сказала об этом юзерам заранее. Замедление же скорее плюс, чем минус айфонов. Такое решение обусловлено технически: из-за повышенной нагрузки процессоры выходят на предельные мощности и потребляют слишком много энергии, что вызывает произвольные отключения на морозе и прочие проблемы. Это касается всех смартфонов.

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Айфоны начинают работать медленно. Теперь у пользователей есть выбор, включить замедление или отключить. Пройдите по Настройки —> Аккумулятор —> Состояние аккумулятора (бета-версия) и включите Пиковую производительность.

Но даже если его отключить, проблема не решится и устройство не станет стабильнее. Ослабшая батарея начинает перегреваться, а это приводит к падению тактовой частоты процессора, подвисанию операционной системы и приложений.

Решение: замена аккумулятора в сервисном центре. Увеличение экранного времени не единственный смысл этой процедуры, это вернёт устройство к полноценной жизни. Замедление отключается сразу же после замены батареи.

Особенность программного обеспечения

Со временем на устройстве накапливаются ненужные файлы: кэш приложений, атрофированные приложения и другое. Они занимают много места на накопителе.

Это тоже провоцирует лаги: из-за перегруженной памяти операционной системе и приложениям становится сложнее распределять данные — на поиск свободного пространства уходит всё больше времени.

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Решение: очистить память от ненужного софта. Удалите приложения, которыми не пользуетесь. Освободите накопитель от кэша приложений, который активно накапливается и может занимать много места.

На разных прошивках Android кэш чистится по-разному. Вот как это делается на Xiaomi: пройдите по Настройки —> Хранилище —> Очистка и выберите Очистить. Так вы удалите кэш из всех приложений.

А так это делается в iPhone в браузере Safari: пройдите по Настройки и в разделе Safari нажмите Очистить историю и данные веб-страницы. Сразу во всех приложениях удалить кэш не получится. В других процедура делается похожим образом.

Вашему устройству не хватает производительности

Чем слабее процессор, тем медленнее и проблемнее смартфон. Операционные системы со временем становятся тяжелее, приложения тоже, устройствам нужно всё больше производительности.

В 2020 году аппарат должен набирать минимум 180 000 баллов в Antutu. В этом случае он будет тянуть требовательные игры на минимальных настройках графики, а интерфейс будет работать медленно, но не станет подтормаживать.

Решение: его нет. Если устройство не тянет требовательные игры, значит, не стоит их запускать, смартфон банально для них не предназначен. Частично проблему решит облачный гейминг: вы запустите на нём игры для ПК или консолей. Одни из таких приложений — GeForce Now и Gloud Games.

Повреждение комплектующих

Вспомните, были ли внешние воздействия на смартфон за последнее время. Возможно, ваше устройство начало нестабильно работать после удара, падения или резкой смены температуры.

От внешних факторов может не только разбиться корпус. Материнская плата, система охлаждения, чип памяти — они тоже могут повредиться.

Решение: отнесите устройство в сервисный центр на диагностику. Специалисты определят, есть ли повреждения в комплектующих, и заменят вышедшие из строя, если они обнаружатся.

Фоновые процессы занимают слишком много памяти

Ряд приложений автоматически загружаются при запуске операционной системы, тем самым заполняя пространство в оперативной памяти. Например, виджеты — с ними приложению нужно постоянно обновлять данные, а это требует ресурсов.

Особенно проблема касается Android-смартфонов с малым объёмом оперативной памяти. В 2020 году, чтобы работать без ограничений, смартфону нужно 4 Гб.