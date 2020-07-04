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Спасатели потушили старинную деревянную церковь под Томском, в которую ударила молния

От исторического здания почти ничего не осталось.

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Спасатели потушили старинную деревянную церковь XIX века под Томском. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании церкви в селе Зоркальцево Томского района поступило в ведомство в 14:34 (10:34 мск). На момент прибытия подразделений здание было полностью охвачено огнём.

От мощного теплового потока и разлетавшихся искр существовала угроза распространения огня на восемь соседних домов. Пожарные и местное население не допустили этого. В 15:39 (11:39 мск) спасатели локализовали пожар на площади 250 кв. м. В 16:21 (12:21 мск) было объявлено о ликвидации открытого горения, в 18:08 (14:08 мск) пожар полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания выясняется. Ранее очевидцы утверждали, что в храм ударила молния.

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