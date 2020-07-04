В Каталонии из-за вспышки коронавируса изолировали район с населением в 200 тысяч человек

Порядка 210 тысяч жителей каталонского района Сегрия изолированы с полудня субботы (13:00 мск) из-за "вызывающего тревогу" увеличения случаев заражения коронавирусом, сообщает elDiario.es.

Полиция Каталонии сообщила в "Твиттере", что на границах района появилось 25 контрольных точек, въезд и выезд из Сегрии ограничены. Жителям запретили встречаться группами, численность которых превышает десять человек. Дата снятия ограничений пока не известна.

— Сокращение числа людей, с которыми мы встречаемся, имеет важное значение, равно как и сокращение количества мероприятий, которые проводятся, — пояснил министр здравоохранения региона Альба Вержеш.