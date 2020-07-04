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В Каталонии из-за вспышки коронавируса изолировали район с населением в 200 тысяч человек

Когда будут сняты ограничения на передвижение, непонятно.

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Фото © Twitter / mossos

Порядка 210 тысяч жителей каталонского района Сегрия изолированы с полудня субботы (13:00 мск) из-за "вызывающего тревогу" увеличения случаев заражения коронавирусом, сообщает elDiario.es.

Полиция Каталонии сообщила в "Твиттере", что на границах района появилось 25 контрольных точек, въезд и выезд из Сегрии ограничены. Жителям запретили встречаться группами, численность которых превышает десять человек. Дата снятия ограничений пока не известна.

Сокращение числа людей, с которыми мы встречаемся, имеет важное значение, равно как и сокращение количества мероприятий, которые проводятся, — пояснил министр здравоохранения региона Альба Вержеш.

Ранее немецкий эпидемиолог предупредил, что у части переболевших коронавирусом пациентов симптомы инфекции не проходят даже спустя несколько месяцев после выздоровления. Их врачи наблюдают и у людей, ранее не имевших проблем со здоровьем.

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